Більша частина міста залишається без електропостачання й навіть без води, про опалення – годі й казати. Про це в ефірі 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Опалення в Маріуполі практично не буде

Представник місцевої влади переконаний, що окупанти не зможуть налагодити опалення в місті. Втім, навіть за найбільш оптимістичними підрахунками 60% – 70% людей так і залишаться без доступу до опалення.

Так само й без доступу до інших умов нормального життя. Тому дійсно ситуація там погіршується. Ще це їхнє "відновлення" – воно дійшло до певної точки вже як місяць і не може рухатися далі,

– розповів Петро Андрющенко.

Водночас окупанти намагаються підключити до електропостачання все більше людей, тож навіть ті дрібниці, які вони зробили, вже перебувають у стагнації – усе йде у зворотній бік.

"Ситуація точно не кращає. Зима поруч, а що буде далі – будемо дивитися. Враховуючи, що це Схід нашої країни, а зими в нас дуже люті. Вже зараз починаються вітри, починаються мусони, і тут не рятує нічого", – відзначив радник міського голови Маріуполя.

Він переконаний, що місцевих, які змушені були залишитися в майже знищеному Маріуполі, можуть врятувати лише утеплення, лише вікна в домівках, але в багатьох їх немає, та опалення, якого теж немає.

Петро Андрющенко про ситуацію в Маріуполі: дивіться відео

Росіяни бавлять в "будівництво"

Після окупації та знищення Маріуполя в місті за гроші міністерства оборони Росії збудували кілька будинків, в яких ніхто не живе. Радник мера міста зазначив рівень цинізму – їх збудували просто навпроти вщент зруйнованих і спалених дев'ятиповерхівок.

Цей квартал обіцяли запустити на тисячу квартир – десь на 2 500 маріупольців. Та сьогодні його використовують виключно для пропаганди. Постійно приїжджають різні чиновники з Росії, черговим людям постійно видають якісь ключі,

– розповідає Петро Андрющенко.

Він відзначає, що через цей квартал у місті лише постійні скандали, адже квартири в новеньких будинках отримують лише люди, наближені до окупаційної влади.

Мовиться про людей, залучених до російської пропаганди, або безпосередньо місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога після окупації.

Маріуполь після повномасштабного вторгнення