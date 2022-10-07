Большая часть города остается без электроснабжения и даже без воды, об отоплении – говорить не приходится. Об этом в эфире 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Отопления в Мариуполе практически не будет

Представитель местных властей убежден, что оккупанты не смогут наладить отопление в городе. Впрочем, даже по наиболее оптимистичным подсчетам 60% – 70% людей так и останутся без доступа к отоплению.

Так же и без доступа к другим условиям нормальной жизни. Потому действительно ситуация там ухудшается. Еще это их "восстановление" – оно дошло до определенной точки уже как месяц и не может двигаться дальше,

– рассказал Петр Андрющенко.

В то же время оккупанты пытаются подключить к электроснабжению все больше людей, поэтому даже те мелочи, которые они сделали, уже находятся в стагнации – все идет в обратную сторону.

"Ситуация точно не становится лучше. Зима близко, а что будет дальше – будем смотреть. Учитывая, что это Восток нашей страны, а зимы у нас очень ярые. Уже сейчас начинаются ветры, начинаются муссоны, и здесь не спасает ничего", – отметил советник городского головы Мариуполя.

Он убежден, что местных, вынужденных остаться в почти уничтоженном Мариуполе, могут спасти только утепление, только окна в домах, но у многих их нет, и отопления, которого тоже нет.

Петр Андрющенко о ситуации в Мариуполе: смотрите видео

Россияне играются в "строительство"

После оккупации и уничтожения Мариуполя в городе за деньги министерства обороны России построили несколько домов, где никто не живет. Советник мэра города отметил уровень цинизма – их построили прямо напротив разрушенных и сожженных девятиэтажек.

Этот квартал обещали запустить на тысячу квартир – где-то на 2500 мариупольцев. Сегодня его используют исключительно для пропаганды. Постоянно приезжают разные чиновники из России, дежурным людям постоянно выдают какие-то ключи,

– рассказывает Петр Андрющенко.

Он отмечает, что из-за этого квартала в городе только постоянные скандалы, ведь квартиры в новеньких домах получают только люди, приближенные к оккупационным властям.

Речь идет о людях, вовлеченных в российскую пропаганду, или непосредственно местных коллаборантов, которые перешли на сторону врага после оккупации.

Мариуполь после полномасштабного вторжения