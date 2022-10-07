Большая часть города остается без электроснабжения и даже без воды, об отоплении – говорить не приходится. Об этом в эфире 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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Отопления в Мариуполе практически не будет
Представитель местных властей убежден, что оккупанты не смогут наладить отопление в городе. Впрочем, даже по наиболее оптимистичным подсчетам 60% – 70% людей так и останутся без доступа к отоплению.
Так же и без доступа к другим условиям нормальной жизни. Потому действительно ситуация там ухудшается. Еще это их "восстановление" – оно дошло до определенной точки уже как месяц и не может двигаться дальше,
– рассказал Петр Андрющенко.
В то же время оккупанты пытаются подключить к электроснабжению все больше людей, поэтому даже те мелочи, которые они сделали, уже находятся в стагнации – все идет в обратную сторону.
"Ситуация точно не становится лучше. Зима близко, а что будет дальше – будем смотреть. Учитывая, что это Восток нашей страны, а зимы у нас очень ярые. Уже сейчас начинаются ветры, начинаются муссоны, и здесь не спасает ничего", – отметил советник городского головы Мариуполя.
Он убежден, что местных, вынужденных остаться в почти уничтоженном Мариуполе, могут спасти только утепление, только окна в домах, но у многих их нет, и отопления, которого тоже нет.
Петр Андрющенко о ситуации в Мариуполе: смотрите видео
Россияне играются в "строительство"
После оккупации и уничтожения Мариуполя в городе за деньги министерства обороны России построили несколько домов, где никто не живет. Советник мэра города отметил уровень цинизма – их построили прямо напротив разрушенных и сожженных девятиэтажек.
Этот квартал обещали запустить на тысячу квартир – где-то на 2500 мариупольцев. Сегодня его используют исключительно для пропаганды. Постоянно приезжают разные чиновники из России, дежурным людям постоянно выдают какие-то ключи,
– рассказывает Петр Андрющенко.
Он отмечает, что из-за этого квартала в городе только постоянные скандалы, ведь квартиры в новеньких домах получают только люди, приближенные к оккупационным властям.
Речь идет о людях, вовлеченных в российскую пропаганду, или непосредственно местных коллаборантов, которые перешли на сторону врага после оккупации.
Мариуполь после полномасштабного вторжения
- После масштабного вторжения русских войск сражения в пригородах Мариуполя начались в первые же дни. Уже с 1 марта 2022 года город оказался в блокаде российских войск.
- Бои на территории Мариуполя продолжались более двух месяцев. За этот инфраструктурный фонд города уничтожен практически до основания. Россияне обстреливали из земли, моря и воздуха жилые дома, школы, больницы, все, что случалось на пути.
- В результате кровавых боев за город погибли десятки тысяч местных. Очень много – пропали без вести. Хотя примерное количество погибших можно будет узнать только после деоккупации.