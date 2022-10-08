Зима у Маріуполі буде дуже важкою

Про це 24 каналу розказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, наразі у місті залишаються від 120 до 140 тисяч людей. Утім, багато з них зараз, після проведення російських псевдореферендумів намагаються виїхати.

Зверніть увагу Росіяни брешуть маріупольцям, що в Україні їх чекає в'язниця, а в ЄС заборонили їм в'їзд

Мова йде насамперед про проукраїнський прошарок населення – людей, які зрозуміли, що до зими повернення міста під контроль України, ймовірно, ще не відбудеться, і його варто дочекатися на вільній території України або на території дружніх країн. Відтак, спостерігається певна міграція, але на кордоні з Росією маріупольці вимушені проходити фільтрацію, деякі з них після цього зникають.

Андрющенко зауважив, що якщо в середньому зимувати у Маріуполі залишатися 130 тисяч людей, то щонайменше 60 – 70 відсотків з них, будуть без опалення. Це розуміють і росіяни, тож дуже активно просувають ідею так званої евакуації на територію Росії на зимовий період.

Тобто нас чекає чергова хвиля депортації. Що буде далі – будемо спостерігати, але зараз у місті, у тому стані, у якому воно є, люди не зможуть пережити зиму,

– наголосив радник міського голови.

У місті з'явилися гроші

Водночас, як розповів Андрющенко, у Маріуполі дещо покращила ситуація з грошима. Російські підрядники з будівництв отримали величезну кількість грошей з російського бюджету. Маріупольці можуть записатися на розбір завалів, що отримати зарплату і якось прожити. Відповідно, з'явилася і торгівля.

Середня зарплата, яку отримують місцеві – це 35 тисяч рублів. Це наразі складно перерахувати на гривні, але у споживацькому кошику мова йде орієнтовно про 10 тисяч гривень, адже ціни у Маріуполі просто шалені. Утім, у місту принаймні не загрожує голод.

Чи працює рух опору в Маріуполі

За словами Андрющенка, перш ніж оцінювати рух опору в Маріуполі потрібно розуміти, що сьогодні не менше ніж 10 тисяч цивільних маріупольців перебувають у фільтраційних тюрмах по Донецькі області, а тих, хто залишився у місті – дуже жорстко контролюють.

Такого жорстокого режиму контролю немає в жодному українському місті, ані окупованому з 2014 року, ані захопленому зараз,

– констатував радник мера Маріуполя.

Так, у місті досі є патрулі, раптові перевірки, постійна фільтрація. Без проходження цієї процедури людей навіть не беруть на роботу з розбору завалів.

"Коли почали з'являтися перші букви "Ї", вони були намальовані крейдою. Коли росіяни зрозуміли, що це, одразу почалися облави, перевірки, шукали навіть крейду, і навіть у підлітків", – розповів Андрющенко.

Людей, які чинять бодай якийсь опір, наприклад, публікують правдиві відео і показують, що відбувається у місті, дуже швидко знаходять і пояснюють, що буде, якщо продовжуватиметься така контрпропаганда.

На сьогодні у Маріуполі ми маємо, якщо казати відверто, українське гето, де закриті українці, де їх жорстоко контролюють, де придушують будь-який прояв незадоволення,

– наголосив Андрющенко.

Зачистки викликає навіть висловлення незадоволення важкими умовами життя. Так, наприклад, люди з однієї вулиці у Маріуполі написали скаргу про погані умови та надіслали її в адміністрацію президента Росії. Вони отримали відповідь, а разом з нею – зачинений квартал і жорстку зачистку тих, хто написав цю скаргу. Цих людей заарештували, і зараз вони перебувають у Донецькому СІЗО.

Радник міського голови підкреслив, що росіяни знають, що за Маріуполь будуть боротися і що в самому місті є спротив. Саме тому у місті є і "МГБ" незаконної квазіреспубліки на Донеччині, і Росгвардія, і кадирівці, і ФСБшники, і власні поліцаї.

"Це дійсно дуже непроста ситуація, повірте. Сфотографуватися з прапором або викласти "Ї" у себе на будівлі – це подвиг", – підсумував Андрющенко.

Петро Андрющенко розповів про ситуацію у Маріуполі: дивіться відео

Останні новини з Маріуполя: коротко