Россияне понимают, что мариупольцы уже оправились от страха перед захватчиками и начинают сопротивляться оккупационным властям. Об этом 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Пытаются "выловить" партизан

Поэтому постоянно пытаются их "выловить", хоть и не очень успешно,

– заметил Андрющенко.

Кроме того, российские захватчики и сами отлично нагоняют себе паники. Для того чтобы удерживать население в страхе, они постоянно распространяют фейки о каких-то диверсионных группах в Мариуполе или до сих пор непойманных морпехов и т.д.

"Настолько мощно эти фейки распространяют, что сами начинают в них верить", – сказал советник мэра Мариуполя.

Выискивают мужчин для мобилизации

Более того, с помощью блокпостов захватчики выискивают новое "пушечное мясо" для своей армии. Сейчас россияне мобилизуют мужчин, которые выехали в Мариуполь, но имеют прописку на оккупированных с 2014 года территориях, в частности, в Донецке, Макеевке и Горловке.

Временно перемещенные люди, уже давно проживавшие в Мариуполе и оставшиеся сейчас в оккупации – их мобилизуют. Хотя на самом деле они уже мариупольцы не менее 8 лет,

– сообщил Андрющенко.

Контролируют логистику

Советник главы Мариуполя отметил, что уже второй день подряд в городе замечают безумное движение российской техники в обе стороны, в частности:

с территории страны-агрессора в направлении Мангуша, то есть в Запорожскую область и дальше;

колонны техники оккупантов, которые движутся в направлении Ростова.

Это мы видим последствия случившегося на Крымском мосту. Теперь логистика с сухопутной Россией в основном идет через Мариуполь. Для того чтобы "чего-то не случилось" оккупанты в том числе и устанавливают эти блокпосты – для охраны направления движения,

– рассказал Андрющенко.

Захватчики активно мониторят украинские соцсети по Мариуполю, чтобы не произошла утечка информации о движении военной техники. В то же время, если что-то находят – сразу начинают проверки людей. Кроме того, в городе распространен контрпартизанское движение, поэтому движение сопротивления – это настоящий подвиг.

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К тому же захватчики даже обустроили новую застенку прямо в Мариуполе – в бывшем центральном райотделе. Захватчики содержат там людей, пытают их и выбивают "доказательства сотрудничества с украинскими спецслужбами".

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