Россияне понимают, что мариупольцы уже оправились от страха перед захватчиками и начинают сопротивляться оккупационным властям. Об этом 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
До 70% мариупольцев останутся без отопления зимой, а оккупанты хвалятся "строительством"
Пытаются "выловить" партизан
Поэтому постоянно пытаются их "выловить", хоть и не очень успешно,
– заметил Андрющенко.
Кроме того, российские захватчики и сами отлично нагоняют себе паники. Для того чтобы удерживать население в страхе, они постоянно распространяют фейки о каких-то диверсионных группах в Мариуполе или до сих пор непойманных морпехов и т.д.
"Настолько мощно эти фейки распространяют, что сами начинают в них верить", – сказал советник мэра Мариуполя.
Выискивают мужчин для мобилизации
Более того, с помощью блокпостов захватчики выискивают новое "пушечное мясо" для своей армии. Сейчас россияне мобилизуют мужчин, которые выехали в Мариуполь, но имеют прописку на оккупированных с 2014 года территориях, в частности, в Донецке, Макеевке и Горловке.
Временно перемещенные люди, уже давно проживавшие в Мариуполе и оставшиеся сейчас в оккупации – их мобилизуют. Хотя на самом деле они уже мариупольцы не менее 8 лет,
– сообщил Андрющенко.
Контролируют логистику
Советник главы Мариуполя отметил, что уже второй день подряд в городе замечают безумное движение российской техники в обе стороны, в частности:
- с территории страны-агрессора в направлении Мангуша, то есть в Запорожскую область и дальше;
- колонны техники оккупантов, которые движутся в направлении Ростова.
Это мы видим последствия случившегося на Крымском мосту. Теперь логистика с сухопутной Россией в основном идет через Мариуполь. Для того чтобы "чего-то не случилось" оккупанты в том числе и устанавливают эти блокпосты – для охраны направления движения,
– рассказал Андрющенко.
Захватчики активно мониторят украинские соцсети по Мариуполю, чтобы не произошла утечка информации о движении военной техники. В то же время, если что-то находят – сразу начинают проверки людей. Кроме того, в городе распространен контрпартизанское движение, поэтому движение сопротивления – это настоящий подвиг.
Андрющенко объяснил, зачем оккупанты обустроили блокпосты в Мариуполе: смотрите видео
К тому же захватчики даже обустроили новую застенку прямо в Мариуполе – в бывшем центральном райотделе. Захватчики содержат там людей, пытают их и выбивают "доказательства сотрудничества с украинскими спецслужбами".
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Какая ситуация в Мариуполе: последние новости
- В Мариуполе остаются от 120 до 140 тысяч человек, хотя украинцы не оставляют попыток уехать из оккупированного города. Андрющенко отметил, что если в среднем зимовать в Мариуполе останутся 130 тысяч человек, то по меньшей мере 60 – 70 процентов из них будут без отопления.
- Жители Мариуполя пытаются получить хоть какую-нибудь гуманитарную помощь. Однако сделать это очень тяжело – в очереди нужно стоять часами.
- В то же время, качество продуктов, которые дают украинцам, просто ужасает. В месяц мариупольцы получают 2 бутылки воды, пачку крупы, несколько консервов, чай и спички. В Волновахе людям выдали крупу, в которой ползали жуки.