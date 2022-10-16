Про це очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав в ефірі телемарафону.
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Він зауважив, що велика кількість окупантів, які повтікали з Лиману, прийшли на Луганщину. Там вони окопалися та укріпили свою позиції, однак це не допоможе їм.
Я не казатиму ні про терміни, ні про плани, нехай ЗСУ роблять свою роботу, а ми не будемо заважати. Але вже найближчим часом ми побачимо результат роботи Збройних Сил України. Повірте, окупантам не допоможуть всі ті заходи, які вони вжили,
– підкреслив Гайдай.
Водночас Гайдай попередив, що тепер не буде такого ефекту несподіванки, як під час деокупації Харківщини.
"Це вже буде така чітка операція з контрнаступу ЗСУ без фактора несподіванки", – пояснив він.
Що зараз відбувається на Луганщині
- Росіяни продовжують зазнавати колосальних втрат у війні з Україною. Через велику кількість поранених, лікарні в Луганську просто не приймають цивільних, адже всі місця зайняті окупантами.
- Така ж ситуація і з моргами. Вони здебільшого заповнені трупами окупантів. Тому для цивільних там місць дуже мало.
- Російська ФСБ завербувала "зеків", які відбували покарання на території квазіреспубліки на Луганщині. Всі вони мали виконувати ворожі завдання проти України.
- Також ворог продовжує вдаватися до звичної для росіян практики етнічних чисток. На окупованій частині Луганщини загарбники виселяють українців з їхніх помешкань, аби заселити туди російських офіцерів. Подібні випадки зафіксували у населеному пункті Рубіжне Луганської області. Там кадирівці, які прибули для "підсилення" військ окупантів, почали виселяти українців з будинків.
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