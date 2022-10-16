Про це очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав в ефірі телемарафону.

Важливо Знищено склад БК і 7 об'єктів ППО: ЗСУ продовжують бити окупантів на Луганщині

Він зауважив, що велика кількість окупантів, які повтікали з Лиману, прийшли на Луганщину. Там вони окопалися та укріпили свою позиції, однак це не допоможе їм.

Я не казатиму ні про терміни, ні про плани, нехай ЗСУ роблять свою роботу, а ми не будемо заважати. Але вже найближчим часом ми побачимо результат роботи Збройних Сил України. Повірте, окупантам не допоможуть всі ті заходи, які вони вжили,

– підкреслив Гайдай.

Водночас Гайдай попередив, що тепер не буде такого ефекту несподіванки, як під час деокупації Харківщини.

"Це вже буде така чітка операція з контрнаступу ЗСУ без фактора несподіванки", – пояснив він.

Що зараз відбувається на Луганщині

Росіяни продовжують зазнавати колосальних втрат у війні з Україною. Через велику кількість поранених, лікарні в Луганську просто не приймають цивільних, адже всі місця зайняті окупантами.

Така ж ситуація і з моргами. Вони здебільшого заповнені трупами окупантів. Тому для цивільних там місць дуже мало.

Російська ФСБ завербувала "зеків", які відбували покарання на території квазіреспубліки на Луганщині. Всі вони мали виконувати ворожі завдання проти України.

Також ворог продовжує вдаватися до звичної для росіян практики етнічних чисток. На окупованій частині Луганщини загарбники виселяють українців з їхніх помешкань, аби заселити туди російських офіцерів. Подібні випадки зафіксували у населеному пункті Рубіжне Луганської області. Там кадирівці, які прибули для "підсилення" військ окупантів, почали виселяти українців з будинків.

Варте уваги – Стельмахівка та ще 6 сіл на Луганщині звільнені: дивіться відео