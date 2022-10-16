Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал в эфире телемарафона.
Важно Уничтожен склад БК и 7 объектов ПВО: ВСУ продолжают бить оккупантов в Луганской области
Он отметил, что большое количество оккупантов, которые бежали из Лимана, пришли на Луганщину. Там они окопались и укрепили свои позиции, однако это не поможет им.
Я не буду говорить ни о сроках, ни о планах, пусть ВСУ делают свою работу, а мы не будем мешать. Но в ближайшее время мы увидим результат работы Вооруженных Сил Украины. Поверьте, оккупантам не помогут все те меры, которые они приняли,
– подчеркнул Гайдай.
В то же время, Гайдай предупредил, что теперь не будет такого эффекта неожиданности, как во время деоккупации Харьковщины.
"Это уже будет такая четкая операция по контрнаступлению ВСУ без фактора неожиданности", – объяснил он.
Что сейчас происходит в Луганской области
- Россияне продолжают нести колоссальные потери в войне с Украиной. Из-за большого количества раненых больницы в Луганске просто не принимают гражданских, ведь все места заняты оккупантами.
- Такая же ситуация и с моргами. Они большей частью заполнены трупами оккупантов. Поэтому для гражданских мест там очень мало.
- Российская ФСБ завербовала "зеков", отбывавших наказание на территории квазиреспублики в Луганской области. Все они должны были выполнять вражеские задачи против Украины.
- Также враг продолжает прибегать к привычной для россиян практике этнических чисток. На оккупированной части Луганщины захватчики выселяют украинцев из их жилья, чтобы заселить туда российских офицеров. Подобные случаи были зафиксированы в населенном пункте Рубежное Луганской области. Там кадыровцы, прибывшие для "усиления" войск оккупантов, начали выселять украинцев из домов.
Достойно внимания – Стельмаховка и еще 6 сел в Луганской области освобождены: смотрите видео