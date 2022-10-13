Для цього в'язні навіть попросили, щоб їх перевели з тюрем окупованої Луганщини. Відповідну інформацію повідомила наша СБУ.

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СБУ викрила новий "прийом" ФСБ

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала російську агентурну мережу, яку ворог перекинув до різних регіонів України,

– повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Наша Служба безпеки встановила, що:

у ворожу мережу входило 7 ув'язнених, яких етапували з тюрем тимчасово окупованої Луганщини;

вони перебували на територіях тюрем Київської, Харківської, Дніпропетровської та Чернігівської областей;

їм залишався мінімальний строк за ґратами.

"...Тож ФСБ завербувала "зеків" і "підказала" їм попросити Україну про переведення із тюрем тимчасово окупованої Луганщини, як це передбачає закон. Після закінчення терміну ув'язнення нові агенти Росії мали виконувати ворожі завдання проти України", – розповіли в СБУ.

Також Служба безпеки України з'ясувала, що:

куратором ворожої мережі був так званий "начальник оперативної частини виправної колонії № 38" терористичної організації так званої псевдореспубліки на Луганщині;

свої дії він координував з кадровими співробітниками ФСБ.

Завдяки СБУ, ворогу не вдалось реалізувати злочинні плани.

Варто пригадати, перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський розповів, що ЗСУ знищили базу ФСБшників, які катували людей у Херсоні.

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