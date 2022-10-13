Вибух на Кримському мосту, який з'єднує тимчасово окупований півострів Крим з Росією, пролунав приблизно о 6:00. Внаслідок цього руйнувань зазнало як автомобільне, так і залізничне полотно.
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У китайських ЗМІ жартують із заяв російського ФСБ
Провідний інформ-портал Китаю Guancha.cn опублікував коментар представника пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова щодо розслідування причин вибуху на Кримському мосту. Його проводила російська ФСБ.
Вся діяльність ФСБ і слідчого комітету – нісенітниця. Це фейкові відомства, які служать Путіну. Останню їхню заяву ми точно не коментуватимемо. Дивно, але в районі Кримського мосту жодної візитки не знайшли,
– зауважив Юсов.
Нагадаємо, що в Слідчому комітеті Росії заявили, що в підриві Кримського мосту винен голова ГУР МОУ Кирило Буданов. Однак, це лише вигадка окупантів.
Вибух на Кримському мосту: коротко
- Заступник голови ради безпеки Росії Дмітрій Мєдвєдєв назвав підрив Кримського моста "терористичним актом та диверсією". Окрім того, він почав говорити про "знищення" України.
- Цікаво, що, попри любов до погроз ядерною зброєю, коли у речника російського президента Дмітрія Пєскова запитали, чи вибухи на мості потрапляють під можливості залучення ядерної доктрини, він втік від відповіді. Пєсков заявив, що "запитання поставили неправильно".
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