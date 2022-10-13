Вибух на Кримському мосту, який з'єднує тимчасово окупований півострів Крим з Росією, пролунав приблизно о 6:00. Внаслідок цього руйнувань зазнало як автомобільне, так і залізничне полотно.

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У китайських ЗМІ жартують із заяв російського ФСБ

Провідний інформ-портал Китаю Guancha.cn опублікував коментар представника пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова щодо розслідування причин вибуху на Кримському мосту. Його проводила російська ФСБ.

Вся діяльність ФСБ і слідчого комітету – нісенітниця. Це фейкові відомства, які служать Путіну. Останню їхню заяву ми точно не коментуватимемо. Дивно, але в районі Кримського мосту жодної візитки не знайшли,

– зауважив Юсов.

Нагадаємо, що в Слідчому комітеті Росії заявили, що в підриві Кримського мосту винен голова ГУР МОУ Кирило Буданов. Однак, це лише вигадка окупантів.

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Вибух на Кримському мосту: коротко

Заступник голови ради безпеки Росії Дмітрій Мєдвєдєв назвав підрив Кримського моста "терористичним актом та диверсією". Окрім того, він почав говорити про "знищення" України.

Цікаво, що, попри любов до погроз ядерною зброєю, коли у речника російського президента Дмітрія Пєскова запитали, чи вибухи на мості потрапляють під можливості залучення ядерної доктрини, він втік від відповіді. Пєсков заявив, що "запитання поставили неправильно".

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