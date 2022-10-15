Крім того, місцеві жителі, що залишилися в місті, не отримують достатньої кількості гуманітарної допомоги від загарбників. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів очільник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

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Росіяни проводять військові навчання у Сєвєродонецьку

Олександр Стрюк повідомив, що кількість російських військових у місті стрімко збільшується. Натомість місцевих жителів залишилося лише 7-8 тисяч.

Загарбників побільшало, бо окупанти почали проводити там навчання для новоприбулих призовників. "Мобіків" селять в місцеві соціальні установи та лікарні.

За словами очільника ВЦА, населенню живеться дуже непросто, адже продовольство та необхідні товари від окупантів надходить в мінімальній кількості. Медицина в окупованому місті теж зараз у дуже плачевному стані.

Люди виживають за рахунок навколишніх сіл. Фактично, це натуральний обмін. Продукти міняють на речі,

– Олександр Стрюк про ситуацію в Сєвєродонецьку.

Глава ВЦА каже, що шляхів, за якими можна виїхати в Україну з тимчасово окупованого Сєвєродонецька мало. Можна дістатися через Росію та країни Балтії. Водночас через Запорізьку область їхати надзвичайно небезпечно, звертає увагу Олександр Стрюк.

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У Москві вручають повістки просто на вулиці

Часткова мобілізація в Росії активно триває. Зокрема у столиці країни-агресорки повістки вручають навіть на вулицях.

Російські ЗМІ пишуть, що повістки масово роздають прямо біля станцій метро. Силовики влаштували "полювання за чоловіками".

Російські правоохоронці "ловлять" потенційних призовників, випитують їхні дані та вручають повістки. Через це біля декількох станцій метро навіть утворилися черги.

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