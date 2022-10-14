Сьогодні, 14 жовтня, у столиці Росії біля станцій метро масово роздають повістки чоловікам. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

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У Москві вручають повістки

За словами очевидців, співробітники поліції опитують чоловіків, беруть їхні дані та вручають повістки. Частину людей ведуть у свої автомобілі. Біля деяких станцій метро через це утворились черги на вхід.

Як у столиці Росії вручають повістки / фото місцеві телеграм-канали

До того ж сенатор Росії Андрій Клішас заявив, що кожен сигнал про облави біля метро "має бути перевірений і у разі підтвердження – діям посадових осіб, які санкціонували такі "облави", має бути дана правова оцінка".

Що ж, поки вони перевірятимуть, ці росіяни вже з автоматом поїдуть на війну в Україну.

Як у Росії роздають повістки

Нагадаємо, що також у Росії вже почали ходити на роботу та вручати повістки. Ба більше, військовозобов'язаним погрожують ув'язненням.

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