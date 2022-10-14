Сьогодні, 14 жовтня, у столиці Росії біля станцій метро масово роздають повістки чоловікам. Про це пишуть місцеві ЗМІ.
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У Москві вручають повістки
За словами очевидців, співробітники поліції опитують чоловіків, беруть їхні дані та вручають повістки. Частину людей ведуть у свої автомобілі. Біля деяких станцій метро через це утворились черги на вхід.
Як у столиці Росії вручають повістки / фото місцеві телеграм-канали
До того ж сенатор Росії Андрій Клішас заявив, що кожен сигнал про облави біля метро "має бути перевірений і у разі підтвердження – діям посадових осіб, які санкціонували такі "облави", має бути дана правова оцінка".
Що ж, поки вони перевірятимуть, ці росіяни вже з автоматом поїдуть на війну в Україну.
Як у Росії роздають повістки
- У Росії часткова мобілізація торкнулася й журналістів. Працівникам ЗМІ також активно надходять повістки.
- Також відомо, що затриманим на мітингах у Росії, які виступали проти мобілізації, вручили повістки у військкомати.
- А в Бурятії повістки отримують всі: студенти, пенсіонери, люди без кінцівок, багатодітні батьки, люди без ока і навіть покійники.
- Крім того, росіяни, які підлягають мобілізації, отримують повістки на кордоні з Грузією. Вони намагаються покинути свою батьківщину.
- До речі, двоє футболістів російської Прем'єр-ліги отримали повістки у військкомат. У російські спортивні інсайдери дещо перекваліфікувалися, замість топових подій пишуть про мобілізацію.
Нагадаємо, що також у Росії вже почали ходити на роботу та вручати повістки. Ба більше, військовозобов'язаним погрожують ув'язненням.
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