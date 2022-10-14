Нове відео, яке зняли у селі Мошенське Новгородської області вкотре доводить, що часткова мобілізація – лише ширма. Насправді у Росії нагрібають не лише резервістів, а й узагалі усіх, кого лише можна відправити на фронт.

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Погрожують ув'язненням на 10 років

Так, у відео можна побачити, як буквально пресують мешканця села Мошенське. Як повідомляють ті, хто приніс йому повістку, чоловік уже вдруге відмовляється від повістки. Достеменно невідомо, хто ці люди. Не виключаємо, що це представники самого підприємства, на якому працює росіянин.

Отже, йому наголосили на тому, що один акт про відмову від повістки вже написаний. Якщо він не з'явиться до військкомату і цього разу, то документи погрожують передати вже слідчому комітету. Мовляв, там уже займатимуться злісним ухилянтом.

Увага! Чоловікові погрожують за відмову від повістки в'язницею. Зазначають, що за це він може сісти за ґрати на 10 років.

На думку про те, що це представники самого підприємства наштовхнула ось ця репліка: "Ми зараз носимо повістки, які нам прийшли з військкомату". Таким чином намагаються з себе вину перекинути на вище військове керівництво, яке видало відповідний план комісаріатам.

Як у Росії погрожують в'язницею за відмову від повістки: відео

Це лише перша хвиля

Військовозобов'язаний, який добре знає свої права, пригадав закон. Він наголосив на тому, що під хвилю мобілізації мали потрапити лише резервісти. На що отримав ствердну відповідь: ми лише повістки видаємо.

У нас справа маленька: ми прийшли, проінформували тебе, все. Людина відмовилася у присутності свідків, питань нема. Її справи. Пишемо далі документ, ним займається слідчий комітет,

– підкреслив чоловік, який приніс повістку.

Як бачите, міркування про "маленьких людей", які ні на що не впливають, глибоко вкоренилося в умах росіян. Ба більше, він продовжив бідкатися. Мовляв, в інших районах плани з мобілізації у три рази більші. Та й узагалі далеко від війська не втечеш, адже зараз перша хвиля, а буде ще друга. Він запевнив, що все одно з повісткою продовжать приходити й набиратимуть ще більше.

Наостанок жінка, яка була в складі комісії з вручання повістки, попросила залишити реквізити для отримання мобілізованим грошей. На що він іронічно віджартувався, що ці кошти хіба на похорон йому прийдуть.

Російський чиновник поповнив лави "двохсотих"

Стало відомо, що у війні проти України загинув Олексій Мартинов. 10 жовтня начальника одного з відділів в уряді Москви наші військові відправили на той світ. Як розповідають росЗМІ, чоловікові було усього 28 років.

Найцікавіше, що забрали до війська його усього 23 вересня. Себто він потрапив під ту саму часткову мобілізацію. Задля справедливості Мартинов таки резервіст, хоч і з натяжкою, адже в юності служив у Семенівському полку. Просто там не здобувають бойовий досвід, а вчаться маршувати.

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