Новое видео, снятое в селе Мошенское Новгородской области, еще раз доказывает, что частичная мобилизация – лишь ширма. На самом деле в России нагребают не только резервистов, но и всех, кого только можно отправить на фронт.

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Угрожают заключением на 10 лет

Так, в видео можно увидеть, как буквально прессуют жителя села Мошенское. Как сообщают принесшие ему повестку, мужчина уже второй раз отказывается от повестки. Доподлинно неизвестно, кто эти люди. Не исключаем, что это представители самого предприятия, на котором работает россиянин.

Итак, ему сказали, что один акт об отказе от повестки уже написан. Если он не явится в военкомат и в этот раз, то документы угрожают передать следственному комитету. Мол, там уже будут заниматься злостным уклонистом.

Внимание! Мужчине угрожают за отказ от повестки тюрьмой. Отмечают, что за это он может сесть за решетку на 10 лет.

На мнение о том, что это представители самого предприятия натолкнула вот эта реплика: "Мы сейчас носим повестки, которые нам пришли из военкомата". Таким образом, пытаются с себя вину перебросить на высшее военное руководство, которое выдало соответствующий план комиссариатам.

Как в России угрожают тюрьмой за отказ от повестки: видео

Это только первая волна

Военнообязанный, хорошо знающий свои права, вспомнил закон. Он отметил, что под волну мобилизации должны были попасть только резервисты. На что получил утвердительный ответ: мы только повестки выдаем.

У нас дело маленькое: мы пришли, проинформировали тебя, все. Человек отказался в присутствии свидетелей, вопросов нет. Его дело. Далее пишем документ, им занимается следственный комитет,

– подчеркнул мужчина, принесший повестку.

Как видите, рассуждения о "маленьких людях", ни на что не влияющих, глубоко укоренились в умах россиян. Более того, он продолжил жаловаться. Мол, в других районах планы по мобилизации в три раза больше. Да и вообще далеко от войска не уйдешь, ведь сейчас первая волна, а будет еще вторая. Он заверил, что все равно с повесткой продолжат приходить и набирать еще больше.

В заключение женщина, которая была в составе комиссии по вручению повестки, попросила оставить реквизиты для получения мобилизованным денег. На что он иронически отшутился, что эти средства разве что на похороны ему придут.

Российский чиновник пополнил ряды "двухсотых"

Стало известно, что в войне против Украины погиб Алексей Мартынов. 10 октября начальника одного из отделов в правительстве Москвы наши военные отправили на тот свет. Как рассказывают росСМИ, мужчине было всего 28 лет.

Самое интересное, что забрали в армию его всего лишь 23 сентября. То есть он попал под ту самую частичную мобилизацию. Справедливости ради Мартынов все-таки резервист, хоть и с натяжкой, ведь в юности служил в Семеновском полку. Просто там не добывают боевой опыт, а учатся маршировать.

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