Мартинову було 28 років. Про це пишуть російські ЗМІ.

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Що відомо про загибель московського чиновника

Як стало відомо, Мартинова мобілізували на війну в Україну 23 вересня. В юності він служив у Семенівському полку – це там, де треба маршувати. Бойового досвіду у чоловіка не було.

Мартинова відправили на фронт практично за кілька днів. У підсумку він загинув 10 жовтня.

Що ж, це вкотре доводить, що російська армія мобілізує недосвідчених росіян, тобто будь-кого. І такі мобілізовані на війні обов’язково стануть 200-ми, бо українські захисники нещадно знищують ворога на нашій землі.



На війні загинув чиновник московського уряду Олексій Мартинов / фото росЗМІ

Російських загарбників ховають сотнями

За даними українських спецслужб, в окупованому Севастополі, де базується російський Чорноморський флот, за 8 місяців війни закопали майже 30 тисяч загарбників. Ховали за сотню кілометрів від дому у Севастополі не тільки кадрових російських окупантів та строковиків, але й бойовиків та мобілізованих з Донбасу. Ця тенденція триває.

Крім того, представники місцевої російської влади у всіх регіонах займаються бронюванням місць на цвинтарях для тих окупантів, яким пощастить повернутися додому в труні.

Через це бронювання цивільні росіяни зіштовхнулися з неможливістю проводити поховання своїх рідних. Бо місця на багатьох кладовищах закінчилися, а вільні – заброньовані під частково мобілізованих.

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