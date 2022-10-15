Напередодні президент Росії Владімір Путін заявив, що часткова мобілізація може завершитися приблизно через два тижні. Але це не означає, що військо країни-агресорки не буде поповнюватися.

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На росіян очікує осінній призов

Припинення кампанії часткової мобілізації – не черговий жест доброї волі. Просто у Росії вирішили таки запустити осінній призов, хоч його і відкладали. Він стартує не 1 жовтня, а 1 листопада.

Аналітики з Інституту з вивчення війни нагадали, що 30 вересня Путін оголосив про відкладення звичайного осіннього призову. Це рішення він ухвалив не дарма, адже військові комісаріати просто не впоралися б з додатковим навантаженням.

Саме тому диктатору з Кремля, ймовірно, потрібно буде поставити на паузу або й узагалі зупинити часткову мобілізацію. Це дозволить звільнити бюрократичні ресурси, необхідні для проведення звичного призову.

Під час осіннього призову, за наказом Путіна, мають поповнити військо 120 тисячами чоловіків. Ця цифра на 7 тисяч бійців скромніша, якщо порівнювати з 2021 роком. Але тут потрібно зробити поправку, так би мовити, на вітер. Усі призовники зможуть брати участь у війні проти України.

Призовників відправлять на фронт

Якщо пригадуєте, ми раніше говорили про те, що анексія Путіну необхідна саме для розв'язання рук. Адже законодавство Росії забороняє відправлення призовників за кордон. А оскільки країна-агресорка анексувала 4 області нашої держави, то вони автоматично на папері стають її частиною. Тож призовники легально можуть потрапити на передову у Херсонську, Запорізьку, Донецьку або Луганську області.

Нагадаємо, що самим росіянам повістки почали носити на роботу. Вручають їх тим, хто не підпадає під категорію резервів. Але це не стало для нас новиною. Крім того, за відмову від повістки погрожують ув'язненням терміном на 10 років. Цікаво, що на росіян очікує не одна хвиля такої мобілізації, тож втекти від війни вони не зможуть.

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