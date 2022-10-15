Накануне президент России Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация может завершиться примерно через две недели. Но это не значит, что войско страны-агрессора не будет пополняться.

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Русских ожидает осенний призыв

Прекращение кампании частичной мобилизации – не очередной жест доброй воли. Просто в России решили запустить осенний призыв, хотя его и откладывали. Он стартует не 1 октября, а 1 ноября.

Аналитики из Института по изучению войны напомнили, что 30 сентября Путин объявил об отложении обычного осеннего призыва. Это решение он принял не зря, ведь военные комиссариаты просто не справились бы с дополнительной нагрузкой.

Именно поэтому диктатору из Кремля, вероятно, нужно будет поставить на паузу или вообще остановить частичную мобилизацию. Это позволит освободить бюрократические ресурсы, необходимые для проведения привычного призыва.

Во время осеннего призыва по приказу Путина должны пополнить войско 120 тысячами мужчин. Эта цифра на 7 тысяч бойцов скромнее, если сравнивать с 2021 годом. Но здесь нужно сделать поправку, так сказать, на ветер. Все призывники смогут участвовать в войне против Украины.

Призывников отправят на фронт

Если вы помните, мы раньше говорили о том, что аннексия Путину необходима именно для развязывания рук. Ведь законодательство России запрещает отправку призывников за границу. А поскольку страна-агрессор аннексировала 4 области нашего государства, они автоматически на бумаге становятся ее частью. Так что призывники легально могут попасть на передовую в Херсонскую, Запорожскую, Донецкую или Луганскую области.

Напомним, что самим россиянам повестки начали носить на работу. Вручают их тем, кто не попадает под категорию резервов. Но это не стало новостью для нас. Кроме того, за отказ от повестки угрожают тюремным заключением сроком на 10 лет. Интересно, что россиян ожидает не одна волна такой мобилизации, поэтому убежать от войны они не смогут.

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