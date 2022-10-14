Об этом в эфире телемарафона заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. Он оценил, как мобилизация в России повлияет на войну в Украине.

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Россия будет повышать количество мобилизованных

Генерал-лейтенант убежден, что Россия не остановится на мобилизации заявленных 300 тысяч человек и продолжит призыв. Наев отметил, что в России подготовленный мобилизационный ресурс составляет до 2 миллионов человек.

В целом в России подготовлен мобилизационный ресурс – примерно до двух миллионов человек. В целом их мобилизационный ресурс – около 29 миллионов человек,

– сказал командующий ООС.

Сергей Наев считает, что Россия из-за целей, которые она ставит перед собой, будет повышать количество мобилизованных.

"Поэтому мы должны ожидать и такую ситуацию и быть готовыми к решению ее на наших условиях", – добавил генерал-лейтенант.

Командующий ООС уточнил, что подготовленный мобилизационный ресурс – это военные, которые были недавно уволены со службы и принимали участие в соответствующих тренировках в гражданской жизни.

Сергей Наев подчеркнул, что в рамках мобилизации Россия может образовать более 3 армейских корпусов, 4 дивизии, десять организационных структур типа полк, 10 мотострелковых дивизий территориальных войск и до 3 – 4 бригад территориальных войск.

То есть это, в принципе, такая мощная сила, но для ее подготовки необходимо время. Для того чтобы их вооружить, необходимо снять определенное количество вооружения и военной техники с длительного хранения, осуществить их перемещение, подготовку. Так же необходимо осуществить подготовку и мобилизованность,

– заметил генерал-лейтенант.

Сейчас Россия с помощью мобилизации пополняет те воинские части, которые понесли потери.

В Украине уже воюют около 10 тысяч мобилизованных россиян

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что в Украине уже воюет около 10 тысяч мобилизованных российских солдат. По его словам, Россия использует мобилизованные в Херсонской и Луганщине.

Кроме того, Арестович рассказал, что многие российские мобилизованные уже погибли или ранены. Также сообщается, что около 20 мобилизованных попали в плен.

Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Официально в России планируется мобилизовать 300 тысяч россиян.

Ранее – Арестович ответил, как мобилизация в России повлияет на войну: смотрите видео