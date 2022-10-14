Про це в ефірі телемарафону заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Він оцінив, як мобілізація в Росії вплине на війну в Україні.

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Росія буде підвищувати кількість мобілізованих

Генерал-лейтенант переконаний, що Росія не зупиниться на мобілізації заявлених 300 тисяч осіб та продовжить призов. Наєв зазначив, що в Росії підготовлений мобілізаційний ресурс складає до 2 мільйонів осіб.

У цілому в Росії підготовлений мобілізаційний ресурс – десь приблизно до двох мільйонів осіб. А загалом їхній мобілізаційний ресурс – близько 29 мільйонів осіб,

– сказав командувач ООС.

Сергій Наєв вважає, що Росія через цілі, які вона ставлять перед собою, буде підвищувати кількість мобілізованих.

"Тому ми маємо очікувати і таку ситуацію та бути готовими для вирішення її на наших умовах", – додав генерал-лейтенант.

Командувач ООС уточнив, що підготований мобілізаційний ресурс – це ті військові, які були нещодавно звільнені зі служби та брали участь у відповідних тренуваннях у цивільному житті.

Сергій Наєв підкреслив, що в межах мобілізації Росія може утворити понад 3 армійські корпуси, 4 дивізії, десять організаційних структур типу полк, 10 мотострілецьких дивізій територіальних військ і до 3 – 4 бригад територіальних військ.

Тобто це, в принципі, така потужна сила, але для її підготовки необхідний час. Для того, щоб їх озброїти, необхідно зняти певну кількість озброєння і військової техніки з тривалого зберігання, здійснити їхнє переміщення, підготовку. Так само необхідно здійснити підготовку і мобілізованих,

– зауважив генерал-лейтенант.

Наразі Росія з допомогою мобілізації поповнює ті військові частини, які зазнали втрат.

В Україні вже воює близько 10 тисяч мобілізованих росіян

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що в Україні вже воює близько 10 тисяч мобілізованих російських солдатів. За його словами, Росія використовує мобілізованих на Херсонщині та Луганщині.

Крім того, Арестович розповів, що чимало російських мобілізованих уже загинули або поранені. Також повідомляється, що близько 20 мобілізованих потрапили до полону.

Владімір Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію у Росії. Офіційно у Росії планують мобілізувати 300 тисяч росіян.

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