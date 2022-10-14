Про це в ефірі телемарафону заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Він оцінив, як мобілізація в Росії вплине на війну в Україні.
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Росія буде підвищувати кількість мобілізованих
Генерал-лейтенант переконаний, що Росія не зупиниться на мобілізації заявлених 300 тисяч осіб та продовжить призов. Наєв зазначив, що в Росії підготовлений мобілізаційний ресурс складає до 2 мільйонів осіб.
У цілому в Росії підготовлений мобілізаційний ресурс – десь приблизно до двох мільйонів осіб. А загалом їхній мобілізаційний ресурс – близько 29 мільйонів осіб,
– сказав командувач ООС.
Сергій Наєв вважає, що Росія через цілі, які вона ставлять перед собою, буде підвищувати кількість мобілізованих.
"Тому ми маємо очікувати і таку ситуацію та бути готовими для вирішення її на наших умовах", – додав генерал-лейтенант.
Командувач ООС уточнив, що підготований мобілізаційний ресурс – це ті військові, які були нещодавно звільнені зі служби та брали участь у відповідних тренуваннях у цивільному житті.
Сергій Наєв підкреслив, що в межах мобілізації Росія може утворити понад 3 армійські корпуси, 4 дивізії, десять організаційних структур типу полк, 10 мотострілецьких дивізій територіальних військ і до 3 – 4 бригад територіальних військ.
Тобто це, в принципі, така потужна сила, але для її підготовки необхідний час. Для того, щоб їх озброїти, необхідно зняти певну кількість озброєння і військової техніки з тривалого зберігання, здійснити їхнє переміщення, підготовку. Так само необхідно здійснити підготовку і мобілізованих,
– зауважив генерал-лейтенант.
Наразі Росія з допомогою мобілізації поповнює ті військові частини, які зазнали втрат.
В Україні вже воює близько 10 тисяч мобілізованих росіян
- Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що в Україні вже воює близько 10 тисяч мобілізованих російських солдатів. За його словами, Росія використовує мобілізованих на Херсонщині та Луганщині.
- Крім того, Арестович розповів, що чимало російських мобілізованих уже загинули або поранені. Також повідомляється, що близько 20 мобілізованих потрапили до полону.
- Владімір Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію у Росії. Офіційно у Росії планують мобілізувати 300 тисяч росіян.
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