За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, всі "чмобіки", що зараз перебувають на нашій території, не проходили ніякої реальної підготовки та не забезпечені нічим для адекватної участі у бойових діях. Через це всі офіцери, які мають хоча б якийсь досвід, розуміють, що досягнути успіху для виконання поставлених перед ними завдань – неможливо.

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Тим не менше, звісно, жоден із командирів не робить нічого для бунту чи донавчання особового складу. Офіцерам глибоко наплювати на долю своїх підлеглих, а у разі чого вони планують втекти, покинувши їх напризволяще.

Копають окопи багнетами, бо не мають лопат

Російське командування настільки не стурбоване подальшою долею своїх військових, що взагалі не забезпечує їх нічим для навіть базового виживання.

"Чмобікам" не дають засобів захисту, їжі, форми, а також подекуди й зброї. Їх відправляють на передову, де загарбникам, звісно, доводиться рити окопи. Однак росіяни не мають навіть лопат. Аби не стати ідеальною мішенню для артилерії, вони вгризаються у землю багнетами.

Очолюють взводи та роти загарбників офіцери молодшої ланки, які ж самі є мобілізованими, тому не здатні показати ніякої ефективності. До вищого керівництва для покращення становища підрозділу вони не звертаються. Втім, навіть якщо б вони це зробили, реакції від штабного командування не було б ніякої.

Майже кожен із "чмобіків" вживає алкоголь безпосередньо на власних позиціях. Виконувати якісь завдання, пов'язані з ризиком для життя, ніхто з них не хоче.

Тому після перших же обстрілів з української сторони величезна кількість мобілізованих воліє кудись втекти. Під час штурмів чи оборони недосвідчені росіяни діють не злагоджено, не прикривають один одного та взагалі концентруються на власній безпеці.

Під час штурмів чи оборони недосвідчені росіяни діють не злагоджено, не прикривають один одного та взагалі концентруються на власній безпеці. Через все це командири батальйонів, куди відправили "чмобіків", записали їх у розряд ненадійних. Бо вони не несуть ніякої користі, постійно жаліються на життя, а також ніяк не виконують бойові завдання.

Аби швидше позбутися тягаря, офіцери середньої ланки на всіх ділянках фронту прийняли рішення про те, що мобілізованих не треба шкодувати. Командування розпорядилося максимально щільно закривати мобілізованими дірки в обороні. Або ж відправляти їх у наступ за схемою використання жителів окупованого Донбасу: гнати у бій для розмінування мінних полів чи для виявлення позицій ЗСУ за рахунок життів мобілізованих.

Фактично за відсутністю іншої тактики призвані до російської армії за наказом Путіна виконують найнебезпечніші завдання. Виключно як "гарматне м'ясо" для збереження більш цінних для міноборони країни-агресора життів – більш досвідчених солдатів.

На фронт відправили тих, хто вчиняв самостріли навесні

Кількатисячні угруповання, які росіяни перекинули в Україну завдяки мобілізації, складаються не тільки зі вчорашніх працівників заводів, вчителів та представників інших цивільних спеціальностей. У рамках донабору до війська путінські поплічники змусили відправитися у зону бойових дій тих строковиків, які заходили на нашу територію у перші дні повномасштабного вторгнення, але отримали легкі поранення. Деякі з них у лютому-березні вчиняли самостріли через страх зустрічі з бійцями ЗСУ.

Звісно, що такі мобілізовані мотивовані воювати навіть менше, ніж не обстріляні цивільні. Бо вони вже бачили війну і жодним чином не хотіли туди повертатися. Однак тим, хто вже колись вчиняв самостріл, офіцери пригрозили не надавати медичну допомогу у разі повторення, а також влаштувати зустріч із кадировцями.