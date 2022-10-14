По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, все "чмобики", которые сейчас находятся на нашей территории, не проходили никакой реальной подготовки и не обеспечены ничем для адекватного участия в боевых действиях. Из-за этого все офицеры, имеющие хотя бы какой-то опыт, понимают, что добиться успеха для выполнения поставленных перед ними задач – невозможно.

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Тем не менее, конечно, ни один из командиров не делает ничего для бунта или доучения личного состава. Офицерам глубоко наплевать на судьбу своих подчиненных, а в случае чего они планируют убежать, оставив их на произвол судьбы.

Копают окопы штыками, потому что не имеют лопат

Российское командование настолько не озабочено дальнейшей судьбой своих военных, что вообще не обеспечивает их ничем даже для базового выживания.

"Чмобикам" не дают средств защиты, еды, формы, а также кое-где и оружия. Их отправляют на передовую, где захватчикам, конечно, приходится рыть окопы. Однако у россиян нет даже лопат. Чтобы не стать идеальной мишенью для артиллерии, они вгрызаются в землю штыками.

Возглавляют взводы и роты захватчиков офицеры младшего звена, которые сами являются мобилизованными, поэтому не способны показать никакой эффективности. В высшее руководство для улучшения положения подразделения они не обращаются. Впрочем, даже если они это сделали, реакции от штабного командования не было бы никакой.

Почти каждый из "чмобиков" употребляет алкоголь непосредственно на своих позициях. Выполнять какие-либо задачи, связанные с риском для жизни, никто из них не хочет.

Поэтому после первых же обстрелов с украинской стороны огромное количество мобилизованных предпочитает куда-то убежать ​. Во время штурмов или обороны неопытные россияне действуют не слаженно, не прикрывают друг друга и концентрируются на собственной безопасности.

​. Во время штурмов или обороны неопытные россияне действуют не слаженно, не прикрывают друг друга и концентрируются на собственной безопасности. Из-за этого командиры батальонов, куда отправили "чмобиков", записали их в разряд ненадежных. Они не несут никакой пользы, постоянно жалуются на жизнь, а также никак не выполняют боевые задания.

Чтобы быстрее избавиться от бремени, офицеры среднего звена на всех участках фронта приняли решение о том, что мобилизованных не нужно жалеть. Командование распорядилось максимально плотно закрывать мобилизованными дыры в обороне. Или же отправлять их в наступление по схеме использования жителей оккупированного Донбасса: гнать в бой для разминирования минных полей или для выявления позиций ВСУ за счет жизней мобилизованных.

Фактически за неимением другой тактики призванные к российской армии по приказу Путина выполняют самые опасные задачи. Только как "пушечное мясо" для сохранения более ценных для минобороны страны-агрессора жизней – более опытных солдат.

На фронт отправили тех, кто совершал самострелы весной

Несколько тысячные группировки, которые россияне перебросили в Украину благодаря мобилизации, состоят не только из вчерашних работников заводов, учителей и других гражданских специальностей. В рамках донабора в армию путинские приспешники заставили отправиться в зону боевых действий тех срочников, которые заходили на нашу территорию в первые дни полномасштабного вторжения, но получили легкие ранения. Некоторые из них в феврале-марте совершали самострелы из-за страха встречи с бойцами ВСУ.

Конечно, такие мобилизованные мотивированы воевать даже меньше, чем не обстрелянные гражданские. Они уже видели войну и никоим образом не хотели туда возвращаться. Однако тем, кто уже когда-то совершал самострел, офицеры пригрозили не оказывать медицинскую помощь в случае повторения, а также устроить встречу с кадыровцами.