По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, массовые пополнения захватнических войск начали поступать на линии столкновения почти сразу после объявления Путиным мобилизации. При этом большую часть от "свежей" орды составляли узники, которых отправили воевать принудительно.

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Такого усиления российских группировок за счет принудительно отправленных на войну заключенных не было со времен первой волны массовой мобилизации на оккупированных частях Донбасса. Однако боеспособность ордынцев от этого никак не повысилась.

Узников боятся даже их командиры

Подразделения российских военных преступников, состоящие из "чмобиков" и зеков, начали нести существенные потери сразу после своего участия в войне.

Совершенно необученные члены террористически-захватнических группировок массово "двухсотились" из-за отсутствия опыта, средств защиты и безразличия со стороны командования.

Даже те, кто считал, что Россия еще ничего не начинала, потеряли свою смелость после первого же прилета по позициям. Захватчики начали паниковать и проситься домой, но массово бежать – не стали. Зато большая часть оккупантов решила искать номера горячих линий для сдачи в плен.

И хотя российские генералы сохранили общий контроль над своим войском, те офицеры, которые иногда приезжают на передовую, так и не смогли собрать подчиненных в кучу. Привезенные на войну заключенные мгновенно взялись за свои любимые дела – начали употреблять алкоголь и наркотики. "Чмобики" также присоединились к этому делу, из-за чего дисциплина в подразделениях разложилась вдребезги.

Чтобы хоть как-то унять большое количество агрессивных и абсолютно неадекватных захватчиков, сержанты, лейтенанты и капитаны пытались приобщить к "мотивационным беседам" кадыровцев. Однако "смелые" доны решили, что ехать на передовую для проведения карательных акций – слишком опасный поступок. Поэтому российских офицеров оставили один на один с проблемой. Конечно, решить ее самостоятельно никто из кадровых оккупантов не смог.

В разговорах между собой российские военные говорят, что очень боятся оставлять зэков и "чмобиков" с оружием, ведь те в наркотическом состоянии вполне могут начать стрельбу между собой или с боем прорываться в сторону России.

Некоторые командиры прямо утверждают, что в случае бунта ни вторая волна обороны, ни заградительные отряды не смогут удержать напор сотни сдуревших заключенных. При этом концентрация отпущенных на свободу убийц на каждом из направлений критическая. Только на одной из позиций под Донецком генералы перебросили около 700 заключенных.

Зэков бросают вперед и бьют по ним артиллерией

В связи с тем, что контролировать отпущенных из-за решетки вообще невозможно, а они несут большую угрозу другим воинам, большинство российских командиров на местах приняли четкое решение – пустить зэков и неадекватных частично мобилизованных в расход. Для этого всех вновь прибывших отправляют на наиболее опасные участки фронта. Кое-где – давая им максимально ограниченное количество оружия, чтобы вернуться на позиции было максимально сложно.

Чтобы потери среди заключенных были максимальными, некоторые офицеры приказывают артиллерии наносить удары по координатам, где они находятся. Таким образом, полевые командиры хотят как можно скорее "перемолоть" всех своих товарищей по оружию, которых они не могут проконтролировать. Кроме того, заключенных постоянно выставляют нести дежурство на блокпостах, которые находятся под огнем ВСУ.

Фактически же офицеры на местах активно приобщились к выполнению задачи Путина – уничтожение зэков в Украине. Но когда в Кремле решили привлекать заключенных к участию в войне, рассчитывали на то, что ордынцы будут выполнять приказы и будут ликвидированы нашими защитниками. Впрочем, сейчас выпущенных из тюрем убийц уничтожают и свои.