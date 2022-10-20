Жителі Маріуполя опинилися в пастці в місті, а дехто вже після окупації влітку повернувся в місто. Про це в ефірі 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Маріупольці опинилися в пастці

За словами представника мерії, нині місто закрите. Тому люди не можуть вирватися з Маріуполя. Відтак, в основному люди, які залишилися, не довіряють нікому взагалі й називають себе "патріотами Маріуполя".

Але спершу російські бомби, а тепер природний холод і те, що відбувається в місті, дуже швидко їх переконують. Втім, на жаль, вже немає прямого виїзду в Україну. Навіть у країни ЄС дуже ускладнений виїзд,

– зазначив Петро Андрющенко.

За його словами, більшість нинішнього населення не є проросійськими. Ці люди просто стали заручниками обставин, а російська пропаганда їх постійно "бомбардує".

"Я думаю, що настрої в Маріуполі будуть дуже сильно змінюватися. Ми це вже власне спостерігаємо й бачимо, що люди намагаються бастувати, відновлювати свої права перед окупантами", – зазначає радник мера міста.

Він також додає, що коли влітку росіяни не знали як на це реагувати й намагалися переконувати людей, то тепер вже "ніхто не панькається". Якщо хтось іде гучно скаржитися, то там дуже швидко з'являється Росгвардія, яка не соромиться заходів з переконання людей "сидіти вдома".

Петро Андрющенко про спротив у Маріуполі: дивіться відео

Методи тиску від росіян

Основна мета росіян – дуже швидко зрозуміти, хто є організатором бунтів. Далі ця людина опиняється в застінках, де її звинувачують у "тероризмі" та "співпраці з українськими спецслужбами".

За це дають 10 – 15 років, і все – людина просто зникає. Ми це бачили. На лівобережжі щонайменше дві людини такі є. Вони зникли, а перед цим організовували збір підписів, щоб окупанти бодай почали помічати їхній будинок,

– розповідає Петро Андрющенко.

Один з таких випадків – людина, яка зняла відео бунтів, отримала 10 років і зараз перебуває в Оленівці. Слідом за ним поїхала й людина, яка організувала протест під окупаційною "адміністрацією".

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