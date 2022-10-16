Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він також зазначив, що цивільних росіян, без врахування військових – вже 15 тисяч осіб і окупанти планують до кінця року завезти ще 25 тисяч росіян.

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Слід також додати, що у Маріуполь завезли переважно чоловіків, з того що ми бачимо по місту і вони вже нікуди не планують повертатися.

Якщо ми будемо виходити тільки з цих цифр, то до кінця року отримаємо щонайменше 50 тисяч росіян у Маріуполі. Щодо 130 тисяч маріупольців, то тенденція населення стрімко зменшується – люди виїжджають і навряд повернуться,

– зазначає Андрющенко.

"Плюс, слід додати високу природну смертність – якщо порахувати умовний час окупації у 3 роки, то за цей час у Маріуполі українців просто не залишиться", – резюмує він.

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Росіяни звозять у Маріуполь ППО

Крім того, 15 жовтня загарбники завезли до Маріуполя велику частину протиповітряної оборони – комплекс "Антей". Андрющенко пояснив, що це дуже потужна установка. Тож зараз Україна працює над тим, щоб дізнатися, де саме російські загарбники її заховали.

Радник голови Маріуполя розповів, що, ймовірно, окупанти розмістили комплекс на території Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча.