Від початку повномасштабного вторгнення Лукашенко дозволяє Путіну використовувати свою країну задля ведення війни проти України. Білоруська опозиція сидить склавши руки, поки путінські вояки ешелонами прибувають в державу.

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Авіація "другої армії світу" уже в Білорусі

Близько 15:00 пресслужба білоруського оборонного відомства повідомила, що у Республіку Путін почав перекидати авіаційні сили. Яка мета прибуття в країну російських військовослужбовців офіційно невідомо, однак можна здогадуватись про наміри Кремля.

У Республіку Білорусь з Російської Федерації почала прибувати авіаційна складова регіонального угруповання військ (сил – 24 канал),

– написали у міністерстві оборони Білорусі.

Також невідомо, чи найвірніший пес Путіна президент Лукашенко особисто давав дозвіл на прибуття російських військових. Вочевидь, ні для кого не буде здивування, якщо потім "лідер" країни-посіпаки заявить, що президент Росії перекидав солдатів у Білорусь проти його волі.

Скільки росіян прибуде в країну

Помічник міністра оборони Білорусі з питань міжнародної військової співпраці Валерій Ревенко прокоментував, скільки саме кремлівських солдатів може прибути в Республіку та скільки на це знадобиться часу.

Переїзд триватиме кілька днів. Загальна чисельність становитиме трохи менше ніж 9 тисяч осіб. Більше інформації буде надано на брифінгу для військових аташе,

– написав Ревенко.

"Привітна зустріч" путінських солдатів

Офіційно вперше повідомили, що вояки Кремля уже в Білорусі вранці 16 жовтня. Пресслужба Лукашенка показала, як "гостинно зустрічають" російських найманців на території його держави.



Російських солдатів зустрічають у Білорусі / Фото міноборони Республіки Білорусь



Російських солдатів зустрічають у Білорусі / Фото міноборони Республіки Білорусь

У міністерстві оборони країни-посіпаки заявили, що це військові, які входять до складу "регіонального угруповання військ". Ймовірно, приїхали вони для того, аби боротися з примарною "терористичною небезпекою" зі сторони України.

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Шкода, що Лукашенку ніхто не повідомив, що це неефективний метод боротьби з ілюзорним "українським нападом". Диктатору варто б викликати у свій кабінет бригаду психіатрів для надання медичної допомоги.

Зверніть увагу! Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ. Про це домовилися Олександр Лукашенко та президент Росії Володимир Путін 10 жовтня піл час масованого обстрілу окупантами України.

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