Від початку повномасштабного вторгнення Лукашенко дозволяє Путіну використовувати свою країну задля ведення війни проти України. Білоруська опозиція сидить склавши руки, поки путінські вояки ешелонами прибувають в державу.
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Авіація "другої армії світу" уже в Білорусі
Близько 15:00 пресслужба білоруського оборонного відомства повідомила, що у Республіку Путін почав перекидати авіаційні сили. Яка мета прибуття в країну російських військовослужбовців офіційно невідомо, однак можна здогадуватись про наміри Кремля.
У Республіку Білорусь з Російської Федерації почала прибувати авіаційна складова регіонального угруповання військ (сил – 24 канал),
– написали у міністерстві оборони Білорусі.
Також невідомо, чи найвірніший пес Путіна президент Лукашенко особисто давав дозвіл на прибуття російських військових. Вочевидь, ні для кого не буде здивування, якщо потім "лідер" країни-посіпаки заявить, що президент Росії перекидав солдатів у Білорусь проти його волі.
Скільки росіян прибуде в країну
Помічник міністра оборони Білорусі з питань міжнародної військової співпраці Валерій Ревенко прокоментував, скільки саме кремлівських солдатів може прибути в Республіку та скільки на це знадобиться часу.
Переїзд триватиме кілька днів. Загальна чисельність становитиме трохи менше ніж 9 тисяч осіб. Більше інформації буде надано на брифінгу для військових аташе,
– написав Ревенко.
"Привітна зустріч" путінських солдатів
Офіційно вперше повідомили, що вояки Кремля уже в Білорусі вранці 16 жовтня. Пресслужба Лукашенка показала, як "гостинно зустрічають" російських найманців на території його держави.
Російських солдатів зустрічають у Білорусі / Фото міноборони Республіки Білорусь
Російських солдатів зустрічають у Білорусі / Фото міноборони Республіки Білорусь
У міністерстві оборони країни-посіпаки заявили, що це військові, які входять до складу "регіонального угруповання військ". Ймовірно, приїхали вони для того, аби боротися з примарною "терористичною небезпекою" зі сторони України.
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Шкода, що Лукашенку ніхто не повідомив, що це неефективний метод боротьби з ілюзорним "українським нападом". Диктатору варто б викликати у свій кабінет бригаду психіатрів для надання медичної допомоги.
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