Таку думку 24 каналу висловив білоруський опозиціонер, заступник голови Об'єднаного перехідного комітету Білорусі. Раніше повідомлялось, про що брехала пропаганда режиму Лукашенка.

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Білоруси сприймають росіян як окупантів

Латушко розповів, що не хотів би виправдовувати тих людей, які зустрічають російських військових з хлібом-сіллю, однак це фактично жінки-військовослужбовиці, які виконують наказ. Якщо говорити про більшу частину білоруського суспільства, то там немає народних гулянь, танців, які б дозволили говорити про те, що білоруське суспільство радіє приходу окупаційних військ на територію Білорусі.

Ми розглядаємо це як окупацію. Фактично повторення лютого,

– зазначив білоруський опозиціонер.

Латушко про те, як у Білорусі насправді сприймають білоруські війська: дивіться відео

Сценарії подальших дій

Заступник голови Об'єднаного перехідного комітету Білорусі продовжив, що щодо подальших дій можна розглядати кілька сценаріїв:

Створення максимальної психологічно-інформаційної загрози для ЗСУ, щоб досягти найбільшої концентрації військових на Півночі.

Можливі провокації, які можуть відбутись у зв'язку з накопиченням достатньої кількості збройних сил Росії. Однак це відбудеться не раніше, ніж за кілька місяців. Тоді це може бути передумова для вторгнення.

Анексія Білорусі.

"Ми розуміємо, що Путіну не вдається отримати те, що він хотів. Україна дає по зубах. Є варіант, який його може бодай певною мірою задовольнити – це десерт у вигляді нашої країни Білорусі. Це реальний виклик для білоруської державності. Про це, до речі, заявив і прессекретар офіційного представника Держдепартаменту, що Білорусь фактично поступилась своїм суверенітетом в інтересах Росії", – зауважив він.

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