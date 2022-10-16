Таку думку 24 каналу висловив білоруський опозиціонер, заступник голови Об'єднаного перехідного комітету Білорусі. Раніше повідомлялось, про що брехала пропаганда режиму Лукашенка.
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Білоруси сприймають росіян як окупантів
Латушко розповів, що не хотів би виправдовувати тих людей, які зустрічають російських військових з хлібом-сіллю, однак це фактично жінки-військовослужбовиці, які виконують наказ. Якщо говорити про більшу частину білоруського суспільства, то там немає народних гулянь, танців, які б дозволили говорити про те, що білоруське суспільство радіє приходу окупаційних військ на територію Білорусі.
Ми розглядаємо це як окупацію. Фактично повторення лютого,
– зазначив білоруський опозиціонер.
Латушко про те, як у Білорусі насправді сприймають білоруські війська: дивіться відео
Сценарії подальших дій
Заступник голови Об'єднаного перехідного комітету Білорусі продовжив, що щодо подальших дій можна розглядати кілька сценаріїв:
- Створення максимальної психологічно-інформаційної загрози для ЗСУ, щоб досягти найбільшої концентрації військових на Півночі.
- Можливі провокації, які можуть відбутись у зв'язку з накопиченням достатньої кількості збройних сил Росії. Однак це відбудеться не раніше, ніж за кілька місяців. Тоді це може бути передумова для вторгнення.
- Анексія Білорусі.
"Ми розуміємо, що Путіну не вдається отримати те, що він хотів. Україна дає по зубах. Є варіант, який його може бодай певною мірою задовольнити – це десерт у вигляді нашої країни Білорусі. Це реальний виклик для білоруської державності. Про це, до речі, заявив і прессекретар офіційного представника Держдепартаменту, що Білорусь фактично поступилась своїм суверенітетом в інтересах Росії", – зауважив він.
Новини Білорусі: останні події
- У Росії неодноразово заявляли про наміри передати Мінську ядерне озброєння. Водночас Кремль сподівається такими обіцянками здобути політичні дивіденди у війні проти України.
- До Білорусі прибули перші ешелони з російськими військовими. Існує ймовірність, що росіяни почнуть формувати ударне угруповання на території цієї держави.
- Росіяни ешелонами вивозять білоруську військову техніку на свою територію, деяку вже відправляють на фронт, зокрема на Донбас. Хоча були випадки, коли білоруси навмисне давали росіянам непригодні снаряди.