Про це 24 каналу розповів керівник білоруської націоналістичної організації "Білий легіон" Сергій Бульба. Раніше повідомлялось про те, що у Раді прокоментували сумніви Києва щодо визнання перехідного уряду Тихановської.

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Росіяни вивозять білоруську техніку

Бульба зазначив, що ешелонів з Білорусі в Росію нині значно більше, ніж у зворотньому напрямку з мобілізованими. Зокрема, вже вивезли 67 одиниць танків Т-72А з Білорусі під Донецьк. Також туди поїхали "Урали".

Ще росіяни розконсервували одну зі старих стратегічних ще радянських воєнних баз. Є інформація, що там навіть змінили комендатуру, там уже росіяни

– зауважив керівник білоруської націоналістичної організації "Білий легіон".

Бульба про те, що з Білорусі вивозять військову техніку, а в частинах уже російська комендатура: дивіться відео

Розконсервована техніка – не найкращої якості

Він продовжив, що кілька місяців тому білоруси почали рихтувати, доводити до ладу розконсервовану техніку, яка 20 років не функціонувала. Нині вони її трохи оживили, тож і розпочався вивіз у Росію постійним потоком. Щоправда, коли росіяни витратили всі свої великокаліберні снаряди і почали вимагати їх у білорусів, отримали спочатку ті снаряди, термін придатності яких уже закінчився.

"Через це був великий скандал, зі своєї посади був звільнений один із начальників, мовляв, союзникам дали неякісні снаряди. Однак нині вони вивозять і техніку, і ракети, і великокаліберні снаряди, і снаряди для "Градів". Загалом, усе, що можна", – наголосив Бульба.

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