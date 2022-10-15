Об этом 24 каналу рассказал руководитель белорусской националистической организации "Белый легион" Сергей Бульба. Ранее сообщалось о том, что в Раде прокомментировали сомнения Киева о признании переходного правительства Тихановской.
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Россияне вывозят белорусскую технику
Бульба отметил, что эшелонов из Беларуси в Россию сейчас гораздо больше, чем в обратном направлении с мобилизованными. В частности, уже вывезли 67 единиц танков Т-72А из Беларуси под Донецк. Также туда поехали "Уралы".
Еще россияне расконсервировали одну из старых еще стратегических советских военных баз. Есть информация, что там даже сменили комендатуру, там уже россияне,
– заметил руководитель белорусской националистической организации "Белый легион".
Бульба о том, что из Беларуси вывозят военную технику, а в частях уже российская комендатура: смотрите видео
Расконсервированная техника – не самого лучшего качества
Он продолжил, что несколько месяцев назад белорусы начали чинить, приводить в порядок расконсервированную технику, которая 20 лет не функционировала. Сейчас они ее немного оживили, так что и начался вывоз в Россию постоянным потоком. Правда, когда россияне потратили все свои крупнокалиберные снаряды и потребовали их у белорусов, получили сначала те снаряды, срок годности которых уже истек.
"Из-за этого был большой скандал, со своей должности был уволен один из начальников, якобы союзникам дали некачественные снаряды. Однако сейчас они вывозят и технику, и ракеты, и крупнокалиберные снаряды, и снаряды для "Градов". В общем, все, что можно", – подчеркнул Бульба.
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