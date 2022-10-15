В ЕС предлагают ввести против Беларуси такие же санкции, как против России
Так, 5 стран Европейского Союза, включая Эстонию, Ирландию, Латвию, Литву и Польшу, направили Еврокомиссии предложения для девятого пакета санкций. В нем предлагают ввести против Беларуси такие же ограничения, как и против России.
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Синхронизация санкций, введенных против России и Беларуси, уже некоторое время обсуждается в Брюсселе.
По словам дипломатов ЕС, существует две цели: во-первых – можно сильнее ударить по белорусской экономике и заставить режим в Минске прекратить помощь Москве, а во-вторых – чтобы россияне не пытались обойти санкции.
Страны предлагают внести в новый пакет санкций против РФ:
- запрет на импорт бриллиантов из России
- запрет использования антивирусного программного обеспечения Kaspersky в ЕС
- запрет продажи недвижимости россиянам
- отключение банков страны-агрессора от системы SWIFT
- наложение санкций на атомную энергетику и ограничение на другие услуги
В то же время единодушная поддержка такого решения среди стран-членов ЕС остается под вопросом.
Евросоюз утвердил 8 пакет санкций против России
6 октября в Евросоюзе утвердили новый пакет санкций против России, включающий ограничения на импорт, экспорт и ограничение цен на нефть.
- Этот пакет вводит новые запреты на импорт ЕС на сумму 7 млрд евро для ограничения доходов России, а также ограничения на экспорт, которые еще больше лишат кремлевский военно-промышленный комплекс ключевых компонентов и технологий, а российскую экономику – европейских услуг и опыта.
- Санкции также лишают российскую армию и ее поставщиков дополнительных конкретных товаров и оборудования, необходимых для ведения войны на территории Украины. Кроме этого, пакет закладывает основу для необходимой правовой базы для введения ограничения цен на нефть, предусмотренного G7.
В Евросоюзе отметили, что 8 пакет санкций – ответ на эскалацию и незаконную войну России против Украины. В частности, на псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины и ядерные угрозы.