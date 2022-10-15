Такую решительную позицию озвучил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо на встрече официальных представителей 32 государств мира. Чиновники обсуждали санкции против России на фоне продолжающейся полномасштабной войны страны-агрессора против Украины.

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Позиция США в отношении лиц, компаний и стран, поддерживающих Россию

Уолли Адейемо подчеркнул, что Россия сегодня "тратит боеприпасы неприемлемыми темпами" и обращается, в частности, к таким странам, как Иран и Северная Корея, чтобы восстановить запасы оборудования, ракет, беспилотников и артиллерийских снарядов.

Американский чиновник подчеркнул, что его ведомство 14 октября обнародовало указ, где отмечается, что Вашингтон готов принимать жесткие меры против компаний, физических лиц и целых стран, которые согласятся помогать России в ее кровожадных целях.

Сегодня утром Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выпускает указ, в котором четко подчеркивается, что мы готовы и можем ввести жесткие санкции против людей, компаний или стран, поставляющих боеприпасы России или поддерживающих российский военно-промышленный комплекс,

– заявил Адейемо.

При этом, OFAC и Бюро промышленности и торговли Минторговли США обнародуют информацию об "определенных рисках, с которыми столкнутся компании, оказывающие материальную и другую поддержку российскому вторжению в Украину".

Отметим, что на встрече, кроме Уолли Адейемо, присутствовали официальные представители Канады, Южной Кореи и стран Европейского Союза. Представитель Минфина одной из стран ЕС отметил, что они беспрепятственно готовы расширить список физических лиц, на которых распространяются санкции, а также дополнить перечень товаров, экспорт которых ограничен.

Я думаю, что санкции ясно покажут свое влияние на производственно-сбытовые цепочки в России. Влияние на автопромышленность и авиационный сектор уже сейчас совершенно очевидно,

– добавил финансист.

К слову, участники встречи пришли к согласию, что жесткие санкции в дальнейшем будут непосредственно угрожать тем, кто поставляет России боеприпасы и другие военные товары, а также будут распространяться на частные военные компании и военизированные группы, участвующие или поддерживающие войну России в Украине.