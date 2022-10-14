У разведки есть точные данные

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, ссылаясь на данные разведки. Так что время, когда у России совсем закончатся ракеты, уже приближается.

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Могу сказать, что это время уже близится. Наша разведка работает безупречно. Мы знаем с математической погрешностью количество ракет, оставшихся на территории России,

– отметил Алексей Данилов.

Высокоточные ракеты заканчиваются

Он уточнил, что речь идет именно о высокоточных ракетах, наносящих наибольший ущерб. И если оценивать остатки в процентах, Россия использовала действительно много своих запасов.

Я не смею называть абсолютно все цифры, которые хотели бы от меня услышать. Но если брать в процентах, то сейчас остается 25 –28% (высокоточечных ракет) от того общего количества, которое было в России на 24 февраля,

– сказал Данилов.

По другим, советским образцам, например, С-300. Так, по словам Данилова, у России их еще есть, но уже гораздо меньше, чем это было на 24 февраля.

"Страна-террорист, страна-агрессор Россия с каждым днем становится все слабее, слабее и еще раз слабее", – резюмировал Алексей Данилов.

Россия почти использовала запас ракет

В августе Главное управление разведки указывало, что Россия потратила не менее 55% запасов ракет, которые они имели до начала полномасштабного вторжения.

Поэтому, учитывая интенсивность атак врага в последние дни, Россия очевидно решила давить максимально, хотя бы по той причине, что скоро нечем будет.

10 октября Россия нанесла самый массированный ракетный удар по Украине с начала полномасштабного вторжения. В зависимости от использованных для обстрела ракет массовая атака обошлась России в сумму в размере от 400 до 700 миллионов долларов.

Однако из 84 запущенных ракет удалось сбить 43 снаряда, то есть 51% ракет. То есть украинское ПВО буквально приземлило от более чем 200 до около 350 миллионов долларов.

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