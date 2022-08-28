Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский. Он вспомнил, прежде всего, о крылатых ракетах Х-22 , которыми россияне неоднократно обстреливали украинские города.

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россия имеет не так много ракет Х-22

Эксперты неоднократно рассказывают, что у россии огромные запасы ракет Х-22. Ведь в СССР изготовили около 1 тысячи единиц ракет Х-22, а затем Украина передала еще несколько сотен во время ядерного разоружения. Почему-то многим кажется, что такие ракеты 1960-х – 1970-х годов смогут 50 лет отстоять на складах и надежно функционировать.

По словам Киричевского, Х-22 – достаточно проблемная ракета, которую нужно заправлять высокотоксичным топливом. В советское время ее подвозили к бомбардировщику, затем приходил расчет в средствах защиты и только тогда начинали ее заправлять.

Соответственно, хранить и удерживать такие ракеты на складах было довольно сложно. Сюда следует еще и добавить, что россия сняла Х-22 с вооружения в 2010 году, но перед вторжением вернула. Поэтому в каком они состоянии после 50 лет – интересный вопрос.

Конечно, оккупанты пытались усовершенствовать это вооружение, но вышло это отчасти. Известно, что к началу войны оккупанты имели максимум 50 ракет Х-32, летевших не на 600, а на 1000 километров.

Ошибочно считать, что у россиян особенно таких ракет как Х-22 несколько сотен или тысяча, поэтому они могут применять их безлимитно. Как раз скорее наоборот. Они еще более лимитированы, поэтому россияне берегут их до каких-то особых случаев,

– отметил Киричевски.

Он напомнил, как источники из "Информационного сопротивления" приводили данные, что к началу лета оккупанты едва нашкребли на свой аэродром Шайковка максимум 50 ракет типа Х-22, которые они отстреляли в течение лета. А чтобы собрать 8 ракет для обстрелов в День Независимости, им тоже потребовалось около месяца.

Можем поздравить россиян – у них начались проблемы с ракетным арсеналом

Киричевский напомнил о недавней оценке ракетных запасов от Главного управления разведки. Там отмечалось, что россия потратила не менее 55% запасов ракет, которые они имели до начала полномасштабного вторжения.

По его словам, эта новость может вызвать определенный диссонанс. Ведь в начале мая в ГУРе заявляли о 60% использованных запасов высокоточного оружия, а по некоторым видам – и вообще 70%.

Киричевский отмечает, что это вполне нормально. Вероятно, разведчики изменили свои расчеты, где добавили российские запасы ракет С-300, противокорабельные ракеты.

С одной стороны, кажется, что они потратили всего 55%. Но с другой стороны, все достаточно победно. Если у них осталось всего 20% "Искандеров" от довоенных запасов, то россиян можно "поздравить" – у них начались проблемы с ракетным арсеналом,

– подчеркнул Киричевский.

Киричевский о том, сколько у россии осталось ракет: смотрите видео

Напомним, по данным представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, россия планирует мобилизовать еще около 90 тысяч военных.