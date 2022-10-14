Розвідка має точні дані

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов посилаючись на дані розвідки. Тож, час, коли в Росії зовсім закінчаться ракети, уже наближається.

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Можу сказати, що цей час уже наближається. Наша розвідка працює бездоганно. Ми знаємо з математичною похибкою кількість ракет, які залишилися на території Росії,

– зазначив Олексій Данілов.

Високоточні ракети закінчуються

Він уточнив, що йдеться саме про високоточні ракети, які завдають найбільшої шкоди. І якщо оцінювати залишки у відсотках, то Росія використала дійсно багато своїх запасів.

Я не маю права називати абсолютно всі цифри, які хотіли б від мене почути. Але якщо брати у відсотках, то зараз залишається 25 –28% (високоточкових ракет) від тієї загальної кількості, яка була в Росії на 24 лютого,

– сказав Данілов.

Щодо інших, радянських зразків, наприклад, С-300. То, за словами Данілова, Росія їх ще має, але вже набагато менше, ніж це було на 24 лютого.

"Країна-терорист, країна-агресор Росія з кожним днем стає дедалі слабшою, слабшою і ще раз слабшою", – резюмував Олексій Данілов.

Росія майже використала запас ракет

У серпні Головне управління розвідки вказувало, що Росія витратила щонайменше 55% запасів ракет, які вони мали до початку повномасштабного вторгнення.

Тож, враховуючи інтенсивність атак ворога останні дні, Росія очевидно вирішила тиснути максимально, хоча б з тієї причини, що скоро не буде мати чим.

10 жовтня Росія завдала наймасованішого ракетного удару по Україні від початку повномасштабного вторгнення. В залежності від використаних для обстрілу ракет, масова атака обійшлася Росії в суму в розмірі від 400 до 700 мільйонів доларів.

Однак з 84 запущених ракет вдалося збити 43 снаряди, тобто 51% ракет. Тобто українська ППО буквально приземлила від понад 200 до близько 350 мільйонів доларів.

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