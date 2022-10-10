ЗМІ підрахували орієнтовну суму, яку витратила Росія для обстрілів України. Сума орієнтовна через те, що достеменно невідомо типи усіх запущених ракет, а вартість у них різна.

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Половину російських "грошей" збили

В залежності від використаних для обстрілу ракет, масова атака 10 жовтня обійшлася Росії в суму в розмірі від 400 до 700 мільйонів доларів. Стільки коштів з бюджету Кремль витратив на те, аби знеструмити чимало населених пунктів, вдарити по школах, будинках, музеях тощо. За ці гроші окупанти вбили 12 українців та поранили ще понад 90.

Однак з 84 запущених ракет вдалося збити 43 снаряди, тобто 51% ракет. Тобто українська ППО буквально приземлила від понад 200 до близько 350 мільйонів доларів.



Скільки Кремль витратив на масований ракетний обстріл / Інфографіка Forbes

Масовий ракетний обстріл України: головне

Уранці 10 жовтня росіяни завдали наймасовішого ракетного удару по Україні з часів початку повномасштабного вторгнення. Під ударом опинилися більшість українських регіонів. Окупанти запустили 84 ракети, з яких 43 вдалося збити ППО. Крім того, ворог запустив 24 безпілотники, з яких 13 вдалося збити.

Унаслідок атаки загинули 12 людей, ще понад 90 зазнали травм і поранень.

Росія – країна терорист, яка запускає ракети по житлових будинках, садочках, школах, університетах, музеях, об’єктах інфраструктури. Тому не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. Якщо чуєте сирени – неодмінно спускайтеся в укриття або ховайтеся за правилом двох стін. Передбачити, куди окупанти атакуватимуть наступного разу – неможливо, однак дотримання правил безпеки може зберегти життя.

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