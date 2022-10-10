СМИ подсчитали ориентировочную сумму, потраченную Россией для обстрелов Украины. Сумма ориентировочная из-за того, что неизвестно типы всех запущенных ракет, а стоимость у них разная.

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Половину российских "денег" сбили

В зависимости от использованных для обстрела ракет массовая атака 10 октября обошлась России в сумму в размере от 400 до 700 миллионов долларов. Столько средств из бюджета Кремль потратил на то, чтобы обесточить многие населенные пункты, ударить по школам, домам, музеям и тому подобное. За эти деньги оккупанты убили 12 украинцев и ранили еще более 90 украинцев.

Однако из 84 запущенных ракет удалось сбить 43 снаряда, то есть 51% ракет. То есть украинское ПВО буквально приземлило от более чем 200 до около 350 миллионов долларов.



Сколько Кремль потратил на массированный ракетный обстрел / Инфографика Forbes

Массовый ракетный обстрел Украины: главное

Утром 10 октября россияне нанесли самый массовый ракетный удар по Украине со времен начала полномасштабного вторжения. Под ударом оказалось большинство украинских регионов. Оккупанты запустили 84 ракеты, из которых 43 удалось сбить ПВО. Кроме того, враг запустил 24 беспилотника, из которых 13 удалось сбить.

В результате атаки погибли 12 человек, еще более 90 получили травмы и ранения.

Россия – страна террорист, запускающая ракеты по жилым домам, садам, школам, университетам, музеям, объектам инфраструктуры. Поэтому не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Если слышите сирены – обязательно спускайтесь в укрытие или прячьтесь по правилу двух стен. Предсказать, куда оккупанты будут атаковать в следующий раз – невозможно, однако соблюдение правил безопасности может сохранить жизнь.

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