Окупанти, які ніяк не можуть досягнути бажаних результатів не фронті, продовжать терор мирного населення. Для цього ворог може завдати ракетних ударів по обласних центрах.

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Ворог може завдати масованого удару

У Штабі оборони Запорізького краю повідомляють, що упродовж 14 жовтня окупанти можуть активізуватися. Ворог може атакувати Україну як крилатими ракетами, так і БпЛА, а також оперативно-тактичними ракетними комплексами "Іскандер". Тож саме у цей день не варто ігнорувати сирен.

Ймовірність завдання ракетних ударів – 90%. Ворог може атакувати обласні центри. Мішенями окупантів можуть стати військові об'єкти, а також критична інфраструктура. Не виключають також масованого обстрілу наших позицій і не лише по всій лінії зіткнення.

Зеленський теж закликав не ігнорувати сирени

У своєму вечірньому зверненні президент України також попрохав українців не ризикувати власними життями. За словами Зеленського, російські військові надзвичайно підступні. Тож у день, коли ми всі висловлюватимемо подяку нашим військовим, вони можуть завдати масованого удару як по захисниках нашої держави, так і по інших об'єктах інфраструктури.

Ризик атаки з Чорного моря зберігається

Нагадаємо, що загроза з Чорного моря нікуди не зникла. Як зазначають в ОК "Південь", ворог наростив в акваторії присутність своїх суден. Їх там тепер 15, з яких 3 – носії крилатих ракет типу "Калібр". Усі вони, зокрема один підводний корабель, готові у будь-який момент атакувати нашу державу. Для цього лише ці три судна споряджені близько 20 одиницями небезпечного озброєння.

Додамо, що окупанти 13 жовтня з Чорного моря вже атакували Україну. Їхніми цілями були об'єкти критичної інфраструктури на Заході. Відомо, що ворогові таки вдалося влучити двома ракетами у військовий об'єкт на Львівщині.

Зауважимо, що по області окупанти випустили 6 ракет, 4 з яких збили силами та засобами ППО Повітряного командування "Захід". Відомо також, що ще один "Калібр" знищили у небі над Одещиною.

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