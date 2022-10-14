Інформацію про ракетні удари по Запоріжжю підтвердив глава ОВА Олександр Старух. Він також закликав мешканців області не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу.

Читайте також 6 ракет і 2 влучання: нові подробиці про російську атаку по Львівській області

Окупанти атакували Запоріжжя

Об 05:20 від нього надійшло повідомлення про атаку обласного центру. Сталося це під час повітряної тривоги в області, тож Старух попрохав усіх прямувати до укриттів.

Невдовзі надійшла інформація від секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва. Він зазначив, що ворог влучив в інфраструктуру одного з районів міста. За словами Куртєва, на місце атаки виїхали відповідні служби. Що стосується постраждалих, то відповідна інформація з'ясовується.

У місцевих телеграм-каналах уже виклали фото, на якому можна побачити пожежу та густий стовп диму, який здійнявся в небо. Як пишуть у повідомленні: "Таке бачать в одному з районів".



Наслідки ранкового удару по Запоріжжю / Фото з телеграма "Это Запорожье"

Нагадаємо, що повітряна тривога у Запорізькій області пролунала об 05:16. Практично відразу ж надійшли перші повідомлення про вибухи, які чули місцеві мешканці.

Наразі достеменно невідомо, чим саме росіяни атакували обласний центр. Відповідну інформацію, а також інші відомості про влучання по Запоріжжю представники місцевої влади повідомлять згодом.

Об 06:28 Олександр Старух надав додаткову інформацію щодо ракетного удару. Він зазначив, що окупанти випустили 3 ракети типу С-300, якими й влучили в обласний центр.

На місцях ракетних ударів, додав глава ОВА, спалахнули пожежі. Ліквідацією наслідків уже займаються рятувальники. Як зазначає Старух, за попередньою інформацією минулося без постраждалих.

Сьогодні можливі ще ракетні атаки. Дотримуйтесь правил безпеки. Бережіть один одного,

– додав він.



Наслідки ракетних ударів по Запоріжжю 14 жовтня / Фото з телеграма Старуха



Наслідки ракетних ударів по Запоріжжю 14 жовтня / Фото з телеграма Старуха

Напередодні ворог бив по Запоріжжю з С-300

Нагадаємо, що зранку 12 жовтня російські військові атакували Запоріжжя відразу 7 ракетами типу С-300. Ворожі снаряди влучили як у сам обласний центр, так і в передмістя.

Тоді ж глава ОВА зазначив, що в одному з сіл неподалік обласного центру ворог зруйнував приватний будинок. Під його завалами опинилася ціла родина, котра переховувалася від обстрілів у погребі.

котра переховувалася від обстрілів у погребі. Згодом стало відомо, що рятувальникам вдалося деблокувати жінку, чоловіка, а також дитину. Їм медична допомога не знадобилася. На щастя, та атака минулася без жертв.

Їм медична допомога не знадобилася. На щастя, та атака минулася без жертв. Старух також повідомив про влучання двох ракет в один з районів самого Запоріжжя. На щастя, серйозних руйнувань ці снаряди не завдали.

Варте уваги – Піонтковський припустив, наскільки швидко вдасться закрити небо над Україною: дивіться відео