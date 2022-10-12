Сьогодні зранку, 12 жовтня, росіяни випустили по Запоріжжю і передмістях близько 7 ракет С-300. Ракетний терор окупантів продовжується.

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Під завалами опинилися люди

Очільник Запорізької ОВА Сергій Старух розповів, що в одному з наближених до Запоріжжя сіл внаслідок ракетного удару частково зруйнований приватний будинок. Під завалами опинилася родина, яка ховалася у погребі.

Рятувальники, деблокували жінку, чоловіка і дитину. Медична допомога врятованим не знадобилася. На щастя, минулося без жертв.

Рятувальники дістали з-під завалів родину: дивіться відео

Все, що відомо про ранковий обстріл Запоріжжя 12 жовтня

Дві ракети влучили в один з районів обласного центру та, на щастя, серйозних руйнувань не завдали.

Ще п'ять ракет прилетіли у передмістя. Три з них принесли руйнування в одному з наближених до Запоріжжя сіл: частково зруйновано житловий будинок, де з-під завалів рятувальники дістали родину з трьох людей.

Ще дві ракети впали в полі біля іншого села.

Військовий агресор продовжує нічний ракетний терор проти мирних жителів. Але ми тримаємо стрій. Все буде Україна!,

– написав Олександр Старух.

Російські військові нещадно обстрілюють Запоріжжя кожного дня. Наймасованіший ракетний обстріл був зафіксований 11 жовтня.

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