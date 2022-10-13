Україна має лише 10% систем ППО від необхідної кількості. Про це Володимир Зеленський повідомив під час виступу на сесії ПАРЄ.

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Українських ППО недостатньо

Під час виступу на Сесії ПАРЄ президент України наголосив, що ми боремося з територіально великою державою, яка має дуже великий обсяг техніки та ракет.

І тут нема чого додати. Ми маємо 10% того, що нам потрібно, якщо чесно,

– сказав Зеленський.

Він нагадав, що Росія за останню добу завдала 130 ударів крилатими ракетами й застосувала по Україні десятки дронів-камікадзе. Він подякував західним країнам за постачання техніки та додав, що очікує потужних кроків від Франції та Італії.

Поки США нададуть Україні HIMARS, можуть минути роки

Кілька днів тому США оголосили про надання ЗСУ 18 HIMARS. Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що їх вже закупили, однак мине кілька років, поки їх усіх поставлять.

Проте він наголосив, що ще 4 системи HIMARS негайно введуть у бойовий стан для підвищення обороноздатності України.

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