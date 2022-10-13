Украина имеет только 10% систем ПВО от требуемого количества. Об этом Владимир Зеленский сообщил во время выступления на сессии ПАСЕ.

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Украинских ПВО недостаточно

Выступая на Сессии ПАСЕ, президент Украины подчеркнул, что мы боремся с территориально большим государством, которое имеет очень большой объем техники и ракет.

И тут нечего добавить. У нас есть 10% того, что нам нужно, если честно,

– сказал Зеленский.

Он напомнил, что Россия за последние сутки нанесла 130 ударов крылатыми ракетами и применила по Украине десятки дронов-камикадзе. Он поблагодарил западные страны за поставку техники и добавил, что ожидает мощных шагов от Франции и Италии.

Пока США предоставят Украине HIMARS, могут пройти годы

Несколько дней назад США объявили о предоставлении ВСУ 18 HIMARS. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что их уже закупили, однако пройдет несколько лет, пока их всех поставят.

Однако он подчеркнул, что еще четыре системы HIMARS немедленно введут в боевое состояние для повышения обороноспособности Украины.

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