Об этом во время пресс-конференции рассказал министр обороны США Ллойд Остин, сообщает 24 канал. Она состоялась после заседания Североатлантического совета в Брюсселе.

Заметьте ВСУ добились значительных успехов и изменили динамику войны, – глава Пентагона

Остин рассказал, когда Украина получит новые ПВО и HIMARS

Остин отметил, что некоторые системы, которые планируют предоставить Украине, требуют времени на производство.

Некоторым из них нужны месяцы, а некоторым – даже годы,

– заметил глава Пентагона.

По его словам, несколько дней назад объявили о предоставлении ВСУ 18 HIMARS. США уже их закупили, однако пройдет еще несколько лет, пока их изготовят и поставят.

"Однако еще 4 системы HIMARS немедленно введут в боевое состояние для повышения обороноспособности Украины", – заявил Остин.

Почему HIMARS так важны для Украины

Артиллерийские установки HIMARS – дальнобойное и точное оружие, способное уничтожить любое укрепление врага и тяжелую бронированную технику. При этом развернуть их можно довольно быстро – менее чем через минуту, а через минуту уже можно выпустить боекомплект.

Поэтому украинские власти неоднократно отмечали, что для победы над российскими оккупантами ВСУ нужно больше HIMARS. Заметим, что в новую американскую помощь, размером 1,1 миллиарда долларов, входят 18 таких систем. Однако в Пентагоне отмечают, что их закупки и поставки могут занять несколько лет.

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