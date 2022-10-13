Про це під час пресконференції розповів міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє 24 канал. Вона відбулася після засідання Північноатлантичної ради в Брюсселі.

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Остін розповів, коли Україна отримає нові ППО та HIMARS

Остін зазначив, що деякі системи, які планують надати Україні, потребують часу на виробництво.

Деяким з них потрібні місяці, а деяким – навіть роки,

– зауважив голова Пентагону.

За його словами, кілька днів тому оголосили про надання ЗСУ 18 HIMARS. США вже їх закупили, однак мине ще кілька років, поки їх виготовлять та поставлять.

"Проте ще 4 системи HIMARS негайно введуть у бойовий стан для підвищення обороноздатності України", – заявив Остін.

Чому HIMARS такі важливі для України

Артилерійські установки HIMARS – далекобійна і точна зброя, яка здатна знищити будь-яке укріплення ворога та важку броньовану техніку. При цьому розгорнути їх можна доволі швидко – менше ніж за хвилину, а ще за хвилину вже можна випустити боєкомплект.

Тому українська влада неодноразово наголошувала, що для перемоги над російськими окупантами ЗСУ потрібно більше HIMARS. Зауважимо, що до нової американської допомоги, розміром 1,1 мільярда доларів, входять 18 таких систем. Однак у Пентагоні наголошують, що їхня закупівля та постачання можуть зайняти кілька років.

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