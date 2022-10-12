Глава Пентагону про успіхи ЗСУ

Про це глава Пентагону сказав, відкриваючи засідання у форматі "Рамштайн" в середу в Брюсселі.

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Україна досягла видатних успіхів на полі бою. І попри нові напади Путіна, українські сили змінили динаміку цієї війни. Вони звільнили сотні міст від російської окупації. Вони відвоювали тисячі квадратних кілометрів своєї землі,

– заявив Остін.

Остін зазначив, що ці перемоги належать українським військовим, але підтримка Контактної групи Рамштайн дуже важлива. Він запевнив, що Контактна група сповнена рішучості, а підтримка України не залежить від пори року чи результату якоїсь конкретної битви.

Глава Пентагону додав, що вони продовжуватимуть зміцнювати обороноздатність України – як для сьогоднішніх невідкладних потреб, так і на довгострокову перспективу. За словами Остіна, союзники стимулюють нові інвестиції у свої промислові бази, щоб задовольнити оборонні потреби України, а також власні.

Крім того, Остін додав, що партнери також активізують зусилля щодо навчання українських військових і мають підштовхнути до інновацій свій ВПК, щоб забезпечити ЗСУ необхідним обладнанням. Глава Пентагону Остін про успіхи ЗСУ: дивіться відео