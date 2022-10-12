Глава Пентагона об успехах ВСУ

Об этом глава Пентагона сказал в среду в Брюсселе, открывая заседание в формате "Рамштайн".

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Украина добилась выдающихся успехов на поле боя. И, несмотря на новые нападения Путина, украинские силы изменили динамику этой войны. Они освободили сотни городов от русской оккупации. Они отвоевали тысячи квадратных километров своей земли,

– заявил Остин.

Остин отметил, что эти победы принадлежат украинским военным, но поддержка Контактной группы Рамштайн очень важна. Он заверил, что Контактная группа полна решимости, а поддержка Украины не зависит от времени года или результата какой-либо конкретной битвы.

Глава Пентагона добавил, что они будут продолжать укреплять обороноспособность Украины как для сегодняшних неотложных нужд, так и на долгосрочную перспективу. По словам Остина, союзники стимулируют новые инвестиции в свои промышленные базы, чтобы удовлетворить оборонные нужды Украины и собственные.

Кроме того, Остин добавил, что партнеры также активизируют усилия по обучению украинских военных и подтолкнут к инновациям свой ВПК, чтобы обеспечить ВСУ необходимым оборудованием. Глава Пентагона Остин об успехах ВСУ: смотрите видео