Відповідну заяву Єнс Столтенберг зробив під час брифінгу після засідання міністрів оборони Альянсу. За словами генсека НАТО, Іспанія 13 жовтня вирішила надати Україні системи ППО.

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Столтенберг повідомив про військову допомогу Україні

Єнс Столтенберг повідомив, що союзники у НАТО надають Україні передові системи, у тому числі артилерію, засоби протиповітряної оборони та бронетехніку.

Я вітаю сьогоднішнє оголошення Іспанії про надання чотирьох пускових установок Hawk для посилення протиповітряної оборони України – на додачу до того, що союзники надали протягом останніх днів. Дякую союзникам за вагомі внески, і закликаю й надалі посилювати підтримку,

– сказав генсек НАТО.

Довідка. MIM-23 Hawk – американський військовий зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Дальність знищення цілей – до 45 – 50 кілометрів, висотність цілі – до 20 кілометрів, швидкість ракети 2,4 Маха. Ракета наводиться на ціль напівактивною головкою самонаведення.

Україна попросила союзників про ППО

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі повідомив, що Україна попросила у союзників та партнерів інтегровану систему протиповітряної оборони, яка включає системи малої, середньої та великої дальності.

Серед систем ППО, які запросила Україна – Hawk або вдосконалена Hawkeye. Марк Міллі сказав, що ця система середньої дальності та середньої висоти "старша, але доволі ефективна".

На тлі масових ракетних ударів, як Росія завдає по Україні, генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що пріоритетом Альянсу стало надання нашій країні додаткових систем ППО.

Генсек НАТО оголосив, що Україна отримає від Альянсу засоби для боротьби з безпілотниками для захисту від атак Росії на цивільну інфраструктуру.

Зеленський закликав зміцнити ППО України

Президент Володимир Зеленський під час участі у пленарному засіданні осінньої сесії ПАРЄ закликав зміцнити ППО України.

Глава держави заявив, що Україна очікує потужних кроків від Італії та Франції. При цьому Зеленський сказав, що Україна має свої системи ППО, але їх недостатньо.

"Ми боремося з територіально великою державою, з великим обсягом техніки і ракет. Ми дуже хочемо, щоб ця підтримка була в рази більша. Ми очікуємо від Франції та Італії також потужних кроків... І тут нема чого додати. У нас є 10% того, що нам потрібно, якщо чесно", – резюмував президент.

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