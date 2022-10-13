Під час брифінгу у Брюсселі, 13 жовтня, Генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів про військове обладнання, яке Україна незабаром отримає від країн-союзників Альянсу. Про це повідомляє 24 канал.

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У списку є станції для глушіння дронів

У списку зброї, яку НАТО передасть Україні, є засоби для глушіння безпілотників російського та іранського виробництва. Зокрема мовиться про сотню станцій та інше обладнання.

НАТО незабаром передасть Україні лічену кількість обладнання для боротьби з безпілотниками. Зокрема, сотню станцій глушіння безпілотників, які допоможуть зробити неефективними безпілотники російського та іранського виробництва і захистити українських громадян та інфраструктуру,

– сказав Столенберг.

Це вкрай важливо, оскільки останніми днями Росія атакує інфраструктуру України за допомогою безпілотників, зокрема дронами-камікадзе іранського виробництва. Останні особливо небезпечні: вони несуть майже 50 кілограмів вибухівки, через що у випадку влучання у ціль виникає сильна вибухова хвиля. Також іранські дрони летять низько над поверхнею землі, тому їх досить важко "впіймати".

Окрім засобів для боротьби з дронами, країни НАТО передадуть Україні:

бронетехніку,

артилерію,

системи ППО.

Зокрема Іспанія передасть Україні 4 системи ППО Hawk, про які просила українська сторона. Очільник ОП України Андрій Єрмак подякував генсеку НАТО Столтенбергу за хороші новини.

Дякую генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу за позитивні новини щодо озброєння для України від країн Альянсу,

– написав він.

Україні допоможуть перейти на обладнання НАТО

Столтенберг додав, що у довгостроковій перспективі партнери допоможуть Україні перейти від радянського обладнання до сучасного обладнання НАТО. Також він привітав сьогоднішню заяву Іспанії про те, що вона надасть Україні 4 системи ППО.

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