Жозеп Боррель повідомив, що ЄС хоче схвалити новий транш військової підтримки українським збройним силам на суму понад 3 мільярдів євро.

Коли схвалять новий пакет військової допомоги

ЄС хоче надати Україні понад 3 мільярдів євро військової допомоги на з ресурсів Європейського фонду миру. Боррель сподівається, що новий пакет схвалять вже у понеділок 17 жовтня.

Крім цього, Євросоюз хоче створити військово-навчальну місію для підтримки української армії.

Європа обіцяє допомагати Україні стільки, скільки потрібно

Жозеп Боррель заявив, що Європа хоче якнайшвидше знайти дипломатичне рішення для закінчення цієї війни якнайшвидше. Але ЄС буде рішуче протистояти будь-якій ескалації з боку Росії, посилюючи підтримку України.

Зараз, коли Путін посилює ескалацію, ми маємо рішуче продовжувати надавати Україні підтримку стільки, скільки це необхідно, і так довго, як це необхідно. Ми продовжимо надавати військову підтримку, щоб протистояти будь-якому російському військовому нападу, будь-якій ескалації війни,

– пообіцяв Боррель.