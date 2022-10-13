Жозеп Боррель сообщил, что ЕС хочет одобрить новый транш военной поддержки украинским вооруженным силам на сумму более 3 миллиардов евро.

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Когда одобрят новый пакет военной помощи

ЕС хочет предоставить Украине более 3 миллиардов евро военной помощи по ресурсам Европейского фонда мира. Боррель надеется, что новый пакет будет одобрен уже в понедельник 17 октября.

Кроме того, Евросоюз хочет создать военно-учебную миссию для поддержки украинской армии.

Глава ОП Андрей Ермак положительно отреагировал на эту новость, заметив, что вместе с Европой мы победим врага.

Европа обещает помогать Украине столько, сколько нужно

Жозеп Боррель заявил, что Европа хочет как можно быстрее найти дипломатическое решение для окончания этой войны. ЕС будет решительно противостоять любой эскалации со стороны России, усиливая поддержку Украины.

Сейчас, когда Путин усиливает эскалацию, мы должны решительно продолжать оказывать Украине поддержку столько, сколько это необходимо и так долго, как это необходимо. Мы продолжим оказывать военную поддержку, чтобы противостоять любому российскому военному нападению, любой эскалации войны,

– пообещал Боррель.

Заметим, что в этот же день Парламентская ассамблея Совета Европы признала российский режим террористическим.

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