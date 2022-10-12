Російські військові упродовж 10 та 11 жовтня завдавали масованих ракетних ударів по Україні. Це сколихнуло світову спільноту, яка вирішила переглянути пріоритети у наданні нам озброєння.

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Україна отримуватиме більше ППО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що пріоритетом Альянсу стало надання додаткових систем ППО Україні. Заклик зі збільшення військової допомоги нашій державі стоїть на порядку денному у Брюсселі. Його обговорять під час зустрічі оборонних відомств майже 50 держав 12 жовтня у форматі "Рамштайн".

Нагадаємо, що це перша зустріч з моменту оголошення Москвою анексії тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Очільники оборонних відомств зберуться для того, щоб обговорити явну ескалацію війни, розв'язаної Росією.

Ракетні атаки Росії – ознака слабкості

Столтенберг закликав надавати більше передових систем ППО для того, щоб захистити українські міста та села від атак з повітря. Самі ж ракетні обстріли з боку Росії він назвав проявом слабкості. Ба більше, на думку генсека НАТО, відповідні дії – демонстрація того, що у Кремлі закінчуються альтернативи.

Реальність така, що вони не можуть досягти прогресу на полі бою. Росія фактично програє на полі бою,

– підкреслив Столтенберг.

У той час, коли Україна продовжує досягати успіхів на фронті, Росія усе частіше вдається до жахливих і невибіркових нападів на мирне населення. Вона також атакує критичну інфраструктуру, зазначив Столтенберг.

Пріоритет у наданні Україні ППО вже прокоментував глава ОП Андрій Єрмак. Він наголосив, що саме захист нашої держави з неба стане головною темою найближчої зустрічі у форматі "Рамштайн".

Це дуже правильний фокус уваги – ми повинні закрити небо від російської терористичної загрози, щоб зберегти життя,

– підкреслив він.

Україна вже отримала IRIS-T

Як зазначив міністр оборони Олексій Резніков, до України вже підвезли одну систему ППО IRIS-T з Німеччини. Невдовзі наша держава очікуватиме постачання відповідних систем NASAMS зі США.

За словами Резнікова, це лише початок, адже наша держава потребує значно більше установок для захисту з неба. Крім того, він зазначив, що розпочалася нова ера протиповітряної оборони.

Надання Україні IRIS-T прокоментував також Єрмак. Він зазначив, що небо над Україною вдається щільніше закривати від російських ракет. І щойно ми отримаємо NASAMS, вдасться створити "власний небесний щит".

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