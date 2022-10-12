Российские военные на протяжении 10 и 11 октября наносили массированные ракетные удары по Украине. Это всколыхнуло мировое сообщество, которое решило пересмотреть приоритеты в предоставлении нам вооружения.

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Украина будет получать больше ПВО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что приоритетом Альянса стало предоставление дополнительных систем ПВО Украине. Призыв по увеличению военной помощи нашему государству стоит на повестке дня в Брюсселе. Его обсудят во время встречи оборонных ведомств около 50 государств 12 октября в формате "Рамштайн".

Напомним, что это первая встреча с момента оглашения Москвой аннексии временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Руководители оборонных ведомств соберутся для того, чтобы обсудить явную эскалацию войны, развязанной Россией.

Ракетные атаки России – признак слабости

Столтенберг призвал предоставлять больше передовых систем ПВО для того, чтобы оградить украинские города и села от атак с воздуха. Сами же ракетные обстрелы со стороны России он назвал проявлением слабости. Более того, по мнению генсека НАТО, соответствующие действия – демонстрация того, что в Кремле заканчиваются альтернативы.

Реальность такова, что они не могут добиться прогресса на поле боя. Россия фактически проигрывает на поле боя,

– подчеркнул Столтенберг.

В то время, когда Украина продолжает добиваться успехов на фронте, Россия все чаще прибегает к ужасающим и неизбирательным нападениям на мирное население. Она также атакует критическую инфраструктуру, отметил Столтенберг.

Приоритет в предоставлении Украине ПВО уже прокомментировал глава ОП Андрей Ермак. Он подчеркнул, что именно защита нашего государства с неба станет главной темой ближайшей встречи в формате Рамштайн.

Это очень правильный фокус внимания – мы должны закрыть небо от российской террористической угрозы, чтобы сохранить жизнь,

– подчеркнул он.

Украина уже получила IRIS-T

Как отметил министр обороны Алексей Резников, в Украину уже подвезли одну систему ПВО IRIS-T из Германии. Вскоре наше государство будет ожидать поставок соответствующих систем NASAMS из США.

По словам Резникова, это только начало, ведь наше государство требует гораздо больше установок для защиты с неба. Кроме того, он отметил, что началась новая эра противовоздушной обороны.

Предоставление Украине IRIS-T также прокомментировал Ермак. Он отметил, что небо над Украиной удается более плотно закрывать от российских ракет. И как только мы получим NASAMS, удастся создать "собственный небесный щит".

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