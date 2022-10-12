Россияне выпустили по нашей стране 83 ракеты. Это – максимум, на который они способны. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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По меньшей мере, они уже сдулись в два раза. 10 октября они показали максимум, на что они способны по состоянию на данный момент.

Запасы значительно уменьшаются

Примечательно, что 10 октября захватчики использовали в два раза меньше ракет, чем 24 февраля, когда начинали полномасштабное вторжение в Украину. Это свидетельствует о том, что оккупанты хотя бы выбрали определенное количество ракет.

"Россияне уже привлекают нетронутые запасы по определенным позициям, особенно высокоточных ракет. Они начинают использовать ракеты, которые не должны использовать", – отметил полковник запаса ВСУ.

К примеру, дальность ракеты Х-101 составляет 5000 км. Россия использует ее на 1000 километров против Украины. Да, они начинают использовать очень дорогие ракеты, которые, возможно, нужны были бы для выполнения более масштабных задач. Конечно, отмечает Свитан, у них есть еще запасы – около 1000 ракет С-300, сотни ракет Х-22. Х-55, "Искандеров" и "Калибров" у них значительно меньше.

"Мы понимаем, что их запасы уменьшаются – не только потому, что подают на наши территории, а потому, что наша ПВО успешно их сбивает", – подчеркнул Свитан. Чем их меньше – тем больше их сбиваем: 10 октября сбили половину ракет, а вчера – две трети.

Тенденция к уменьшению ракет очевидна. Россияне сдуваются даже в выполнении задач системами военно-космических сил. Я думаю, что в ближайшее время не будет такой же волны, как та, которую мы видели. Скорее всего, это все, на что они способны,

– убежден он.

Отследить наше ПВО невозможно

Есть мнение, что россияне пускали одиночные ракеты 11 октября с целью отслеживания нашей системы ПВО. Военный эксперт подчеркивает, что это маловероятно.

Отследить нашу ПВО невозможно, ведь она мобильна. Место ее расположения меняется чуть ли не после каждого запуска. Сама система так устроена, потому она и работает у нас последние полгода. Спрогнозировать, где установки будут в следующий момент – нереально,

– объяснил Свитан.

Летчик инструктор отметил, что 10 октября была совершена многоэшелонированная атака – с использованием разных видов вооружения. Она требовала длительной подготовки. Да, следующую подобную атаку россияне могут повторить не раньше, чем через неделю – две. Однако, вероятнее всего, такой мощной она уже не будет.

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