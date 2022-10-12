За даними Міноборони, росіяни випустили по нашій країні 83 ракети. Це – максимум, на який вони здатні. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Щонайменше вони вже здулися у два рази. 10 жовтня вони показали максимум, на який вони здатні станом на зараз,

– наголосив він.

Запаси значно зменшуються

Примітно, що 10 жовтня загарбники використали у два рази менше ракет, аніж 24 лютого, коли розпочинали повномасштабне вторгнення в Україну. Це свідчить про те, що окупанти принаймні обрали певну кількість ракет.

"Росіяни вже залучають недоторкані запаси за певними позиціями, особливо високоточних ракет. Вони починають використовувати ракети, які не мали б використовувати", – відзначив полковник запасу ЗСУ.

Наприклад, дальність ракети Х-101 становить 5000 кілометрів. Росія використовує її на 1000 кілометрів, проти України. Так, вони починають використовувати дуже дорогі ракети, які, можливо, потрібні були б для виконання більш масштабних завдань. Звісно, наголошує Світан, у них ще є запаси – близько 1000 ракет С-300, сотні ракет Х-22. Натомість Х-55, "Іскандерів" та "Калібрів" у них значно менше.

"Ми розуміємо, що їхні запаси зменшуються – не лише через те, що ракети подають на наші території, а через те, що наша ППО успішно їх збиває", – наголосив Світан. Чим їх менше – тим ми більше їх збиваємо: 10 жовтня збили половину ракет, а вчора – дві третини.

Тенденція до зменшення ракет очевидна. Росіяни здуваються навіть у виконанні завдань системами військово-космічних сил. Я думаю, що найближчим часом не буде такої ж великої хвилі, як та, яку ми бачили. Найімовірніше, це все, на що вони здатні,

– переконаний він.

Відстежити нашу ППО неможливо

Існує думка, що росіяни пускали поодинокі ракети 11 жовтня з метою відстеження нашої системи ППО. Військовий експерт наголошує, що це – малоймовірно.

Відстежити нашу ППО неможливо, адже вона мобільна. Місце її розташування змінюється ледь не після кожного пуску. Сама система так влаштована, тому вона й працює у нас останні пів року. Спрогнозувати, де установки будуть у наступний момент – нереально,

– пояснив Світан.

Льотчик інструктор зауважив, що 10 жовтня була здійснена багатоешелонована атака – з використанням різних видів озброєння. Вона вимагала тривалої підготовки. Так, наступну подібну атаку росіяни можуть повторити не раніше, ніж за тиждень – два. Однак, найімовірніше, такою потужною вона вже не буде.

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